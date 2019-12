Hoi Niels,



ook het Britse Tullow Oil mag vandaag best vermeld worden ;

een keiharde koersdaling van 71,75% op 1 dag. De oorzaken :



1. Technische problemen in Afrika.

2. Downgrading van het Output volume (crude oil).

3. Dividend wordt geschrapt.

4. CEO stapt per onmiddellijk op.