Versch van den persch. Is het genoeg...? De acceptatiegrens gaat naar 50% plus één aandeel! Dat heb ik nog nooit geizen. Hier de details.

Deze week zijn er:

Rentebesluiten Fed en ECB

VK verkiezingen

Cijfers Broadcom en Oracle

Consumentenprijzen VS en China

Anerikaanse detailhandelsverkopen november

Duitse ZEW Index december

Kijk niet raar op als de eerste drie non-events worden: van zowel Fed als ECB (kennismaking met nieuwe president Christine Lagarde) worden geen stappen huis. Volgens alle polls (en dat is ingeprijsd) winnen de Conservatieven van Boris Johnson de verkiezingen VK. Hm. Polls. Die zagen we vaker de laatste jaren?

Dat klopt, denk maar aan de verrassende Brexit-uitslag en het presidentschap van Donald Trump. Ga nu short pond en FTSE 100 en long Gilts, als u denkt dat Labour van Jeremy Corbyn wint en u verdient een leuke eindejaarsbonus, als uw dobbel uit komt. Verder alles in mijn vooruitblik van gisteren hierover.

Het is december en dús is er bijna geen nieuws, maar ook dit zal u als Takeaway-aandeelhouder interesseren:

En de rest van het nieuws van vanochtend:

Op dit moment is er geen brekend nieuws en daarom warmt Reuters deze ouwe prak meer weer op om er nog iets van ter maken. Dit is in feite al bijna twee jaar zo:

Strong U.S. jobs data supports dollar as market looks to U.S.-China trade deal https://t.co/4Ldlf9YyWf pic.twitter.com/7l0diY1yDk — Reuters (@Reuters) December 9, 2019

De futures zijn los wilde ik tikken, maar is dat echt te veel eer. Jeetje, er is nu echt nul beweging. Wordt lange dag zo. Reden tot klagen hebben we, athans de meesten van ons, denk ik echter niet dit jaar. Zeker niet na dat verse rondje nieuwe toppen vorige week. De boel wordt er alleen niet goedkoper op.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:47 Tesco bekijkt afstoten onderdelen in Azië

07:34 Groei Japanse economie sterker

07:21 Farmaceut Sanofi neemt Synthorx over

07:13 Nikkei sluit met kleine winst

08 dec 'Van Lanschot verzweeg informatie voor klant'

08 dec Blik op centrale banken en verkiezingen

08 dec 'Italië bereid tot lening voor staalfabriek'

08 dec Onverwachte dip voor Chinese export

08 dec Kardan vindt investeerder voor dochter Tahal

08 dec Greenpeace: ING steekt meest in steenkool

07 dec Ericsson schikt voor miljard in VS

07 dec ING sluit 150 servicepunten in winkels

06 dec Wall Street gaat flink hoger weekeinde in

06 dec 'Medeoprichter Facebook wil Asana op beurs'

06 dec Aandeelhouders Osram accepteren bod AMS

De agenda met een Japanse meevaller (0,4%) en de Duitse handelsbalans is door op €20,6 miljard. Dat is heel veel en er is een zekere president die daarover valt.

00:50 Japan BBP Q3 0,2% QoQ (herziening)

08:00 Air France-KLM vervoerscijfers nov

08:00 Duitsland handelsbalans okt €19,0B

Amazon's bid to buy into Deliveroo may get caught up in antitrust authorities’ fear that they made mistakes in the past https://t.co/6m2Ri6hiCt — Bloomberg (@business) December 9, 2019

Ook die van ons, chippers zijn al aardig vooruitgelopen op...

Societe Generale sees a rebound in earnings growth for Asia stocks in 2020, led by tech and finance https://t.co/ilNvgzSquk — Bloomberg (@business) December 9, 2019

Er zijn gewoon te weinig aandelen, of er is te veel geld?

JPMorgan foresees an improvement in equity demand versus supply of about $410 billion https://t.co/XAkFxfIauV — Bloomberg (@business) December 9, 2019

Leuk plaatje Holger, DNB's Klaas Knot ziet u op rechts:

After the honeymoon is over, new #ECB boss Lagarde holds her 1st pol meeting on Thur, mkts are keen to assess her take on outlook for MonPol, and get sense of her communication style. Main question: How strong is Lagarde’s commitment to Sep easing package?https://t.co/0U9zhUu4uR pic.twitter.com/UuhdO1flk8 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 9, 2019

Dit moet ik dan nog even lezen:

Repo distortions are emerging in Europe’s $9 trillion market https://t.co/hoQILKYt5M — Bloomberg (@business) December 9, 2019

Nogmaals, wie durft hier tegenin te handelen?

Johnson's Conservatives poll lead jumps to 14 points - Survation https://t.co/1TAWqJMhxg pic.twitter.com/UQNpLfKWmx — Reuters (@Reuters) December 9, 2019

It's the trade war, Dummy!

More interesting #China #trade data. #Imports from the US rose for the first time since August last year! Up 2.7% YoY. #Exports to the US down 23% YoY! pic.twitter.com/YixIP9XUej — jeroen blokland (@jsblokland) December 8, 2019

What's new...?

Oil prices slip as weak China exports highlights trade war impact https://t.co/6xWLnF38Ut pic.twitter.com/RJ1e2Vaz5h — Reuters (@Reuters) December 9, 2019

Als Duitsland weer gaat Dampf machen:

The euro may take forecasters by surprise next year by climbing faster than expected https://t.co/RgKNrDbQCH pic.twitter.com/ld4dldfqnE — Bloomberg (@business) December 9, 2019

Waanzin IMHO, maar kijk eens bij Vestas. Dat versnelt en nadert haar beruchte top uit 2008.

Wind turbine blades bigger than jumbo jets are being sought for a wind farm in the U.S. https://t.co/GpnUkC5zbM — Bloomberg (@business) December 9, 2019

Wie photoshopt even een helm op z'n hoofd en dikke sigaar in z'n mond.

Jeff Bezos wants Amazon to get more Pentagon contracts https://t.co/AVeuhIxj3E — MarketWatch (@MarketWatch) December 9, 2019

We ain't seen nothing yet...?

Robots are breaking out of their cages on the factory floor. Here’s how robots and humans are now working together. https://t.co/9SDtPvSJcw pic.twitter.com/49G94nDncF — CNBC (@CNBC) December 9, 2019

De uitsmijter nog. Zo'n bedrijf is misschien ook wel handig op de beurs. Met gezins- en bedrijfskorting.

Ever get so mad you could break something? Now you can (without having to deal with the cleanup). Welcome to The Wrecking Club. https://t.co/P3tgvBDBKU pic.twitter.com/x7mZkilWEa — CNBC (@CNBC) December 9, 2019

