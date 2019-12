TA: Woeste week

De AEX heeft een woeste, maar uiteindelijk positieve, week achter de rug. Technisch bezien staat nu de horde 602,37 onder druk.

Op maandagochtend bereikte de AEX een hoogste punt van die dag rond 602,13, waarmee de weerstand 602,37 (gevormd op 19 november) op een haar na werd getest. Maar gaandeweg kwam de klad erin en ging de beurs maar liefst ruim 18 punten onderuit. Diezelfde dag werd intraday een dieptepunt neergezet van 585,94.

Ik heb die dag beschreven als een zogenaamde Key Reversal, technisch vaak een signaal van een nakende correctie. Daags erna lag het laagste punt van de dag op 581,02, maar een verdere correctie is uitgebleven. In de rest van de week is de beurs volledig hersteld, waarbij vrijdag zelfs even een nieuw 19-jarig hoogtepunt is neergezet rond 603,03.

Uiteindelijk wist de AEX over de gehele afgelopen week 0,85% winst te boeken, hoewel een technische uitbraak is uitgebleven. Op basis van de slotkoers is de top van 19 november rond 602,37 niet gebroken. Na deze wilde uitslagen is het goed om te bekijken hoe de AEX er nu technisch bijligt.

Ten eerste is de langetermijnuitbraak van begin november, boven de toppen van juli en oktober (in de zone 581-586,32), nog steeds intact. De toppenlijn hebben we iets aangepast door deze schuin te positioneren.

Daar staat wel tegenover dat deze uitbraak nog bevestigd moet worden door de 3%-regel.

Ten derde heeft de AEX, in de woeste daling van vorige week, een succesvolle pullback gemaakt naar de toppenlijn. Mijn vorige beoordeling van een AEX-pullback, die ik maakte in mijn column van 22 november, scherp ik hiermee iets aan. Zie ook uitleg van de pullback onderaan deze column.

Conclusie: De technische schade is gepareerd en de AEX staat op het punt de opwaartse trend te hervatten.

AEX zet weerstand 602,37 onder druk

De Nederlandse beurs brak de recente top, echter nog niet overtuigend genoeg. De AEX-index lijkt technisch wel te verbeteren. De stijgende fase wordt gecontinueerd zodra de AEX-index boven de horde rond 602,37 (gevormd op 19 november) weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten en wordt 609,22 het volgende opwaartse koersdoel.

In de recente correctie vormde de AEX-index een hogere (pullback)bodem binnen de stijgende trend. Omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het redelijk sterke technische beeld bevestigd. Steun voor de AEX-index ligt rond 581,02 (bodem van 3 december).

Uitleg Pullback

Van een geldige pullback is onder de volgende voorwaarden sprake: