Slot: Wat een week!

Diegene die dinsdag op kantoor zei dat de AEX deze week met een mooie winst van 0,8% zou afsluiten, werd waarschijnlijk voor gek verklaard. Toch zetten we in Amsterdam wederom een nieuw jaarrecord op het bord.

Eerlijk gezegd, is het een mirakel. Begin deze week was het kommer en kwel, omdat de Amerikaanse President zei dat een handelsdeal weleens over de presidentsverkiezingen getild kon worden.

Maar zoals we de beste man kennen, zei hij binnen 24 uur dat een deal alsnog binnen handbereik was. In no time spoten de koersen weer omhoog. Als kers op de taart kwam er vandaag een fantastisch banenrapport langs.

Maar liefst 266.000 arbeidsplaatsen werden er gecreëerd. Gevolg is dat de werkloosheid in de VS op het laagste niveau in vijftig jaar is uitgekomen. Voor aandelenbeleggers goed nieuws, aangezien Joe Sixpack zijn baan behoudt en dus genoeg geld verdient om spulletjes van te kopen.

Daar komt bij dat de kans op ontslag met de dag afneemt, waardoor het vertrouwen van de gemiddelde Amerikaan hoog blijft. Reden genoeg om zijn gespaarde centjes te gebruiken voor een grote aankoop. Goed voor bedrijven en dus voor de aandeelhouders.

Rente blijft laag

Als het zo goed gaat met de Amerikaanse economie is er normaal gesproken de vrees dat de inflatie uit de hand gaat lopen. Als iedereen immers een baan heeft, dan verbetert de onderhandelingsmacht van de werknemer en gaan de lonen omhoog.

Gek genoeg is daar geen sprake van. Afgelopen maand stegen de lonen in de VS met slechts 0,2% op maandbasis. Dat was een tikje lager dan waar analisten rekening mee hielden.

De inflatie blijft daardoor binnen de perken. In november stijgen de prijzen naar verwachting met 2% op jaarbasis. Precies zoals de Fed het graag ziet. Daar komt bij dat er nog geen geruchten zijn dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente gaat verlagen.

Er is immers nog een handelsoorlog aan de gang. Een goed alibi om de rente toch maar even niet te verlagen. Dat maakt het voor beleggers extra mooi. Er is immers geen alternatief om in te beleggen.

Of u moet zin hebben in een rente van 1,9%, maar dan moet u wel uw geld tien jaar uitlenen aan de Amerikaanse overheid. Risicovrij is dit niet, want u loopt een valutarisico. Daarnaast houdt Trump van geld uitgeven, waardoor de staatsschuld is opgelopen naar 103% ten opzichte van het BBP.



Klik op de afbeelding voor een grote versie (bijgewerkt tot en met Q1 2019)

Dat is fors, want hoe gaat het plaatje eruit zien als die recessie er wel komt? De kans op een wanbetaling is en blijft natuurlijk erg klein, maar het is wel een risico die u nooit uit het oog mag verliezen.

Rentes

We blijven nog even op de rentemarkt. De vergoedingen op tienjaars staatspapier komen nauwelijks in beweging. Alleen de Amerikaanse yield maakt een aardig spurt. Dat zou zomaar te maken kunnen hebben met het goede banencijfer van vanmiddag.

De lijstjes

AEX deze week: +0,8%

AEX deze maand: +0,8%

AEX dit jaar: +23,5%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: +28,1%

Outperformer

De AEX behoort deze week tot de beste beurzen van Europa. De herbeleggingsindex zet met een score van 2085,88 zelfs een nieuwe all time high op het bord.

Daarentegen blijven de Fransen (-0,7%) en Duitsers (-0,5%) lelijk achter. Het verschil wordt verklaard doordat zwaargewichten zoals ASML (+2,3%) en Unilever (+1,1%) het deze week relatief goed hebben gedaan.

AEX

Galapagos (+7,4%) lijkt alleen maar te kunnen stijgen. Wederom zet het biotechfonds een nieuwe all time high op het bord. Is er iemand die er vanaf een tientje nog in zit? Zo, ja dan bent u mentaal ijzersterk.

Daarentegen vallen de financials weer eens tegen. Met name bij ABN Amro (-1,7%) springen de tranen bij mij in de ogen. De IEX Beleggersdesk ziet al lange tijd lichtpuntjes. Helaas pikt de markt deze (vooralsnog) niet op.

AMX

OCI (+7,7%) klimt eindelijk uit het dal, evenals Boskalis (+4,2%) dat vandaag een mooie order bekend maakte. Dat geldt helaas niet voor Air France-KLM (-3,8%). Misschien heeft de oplopende olieprijs hier iets mee te maken.

ASCX

De analisten van Berenberg zetten Alfen (+6,9%) in het zonnetje. De marktvorsers zeggen dat het bedrijf te goedkoop is, gezien het groeipotentieel. Verder wordt Kiadis (-8,2%) weer ouderwets in de kliko gegooid.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week maakt Arend Jan zondag de vooruitblik.