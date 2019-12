Fondsenrondje: Het houdt niet op

De AEX begint op een rustige beursdag met een keurige winst van 0,9%. Hiermee presteren we een tikje beter dan de DAX (+0,3%) en CAC (+0,6%).

Het is voornamelijk ASML (+1,9%) die de hoofdindex omhoog duwt. De chipgigant heeft een indexgewicht van 16,5% en zet de AEX zelfstandig 0,3% hoger. Dan weet u precies waar deze outperformance vandaan komt.

Verder is het vooral wachten op het maandelijkse Payroll report in de VS. Er wordt verwacht dat er in november 186.000 arbeidsplaatsen zijn bijgekomen. Toch hoeven we in tegenstelling tot eerdere jaren niet op heftige koersbewegingen te rekenen.

Het ADP-banenrapport viel afgelopen woensdag immers vies tegen en daarop reageerde de markt nauwelijks. Dat heeft allemaal te maken met het verruimende beleid van centrale banken.

Bij slecht nieuws rekenen beleggers op hulp van de Fed, waardoor niemand meer schrikt van een beroerd banencijfer. Daar komt bij dat het erg goed gaat met de Amerikaanse arbeidsmarkt. Dan is het geen ramp als er in een enkele maand wat minder arbeidsplaatsen bij zijn gekomen.

Boskalis +3,9%

De grote winnaar van de dag is Boskalis. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft de eer om in de Filipijnen mee te werken aan de aanleg van drie kunstmatige eilanden. Met deze order is een bedrag gemoeid van 325 miljoen.

De analisten van ING zijn enthousiast over dit bericht. Volgens de Nederlandse grootbank is deze order aanzienlijk, en positief voor de zichtbaarheid van de baggervloot. ING handhaaft het koopadvies op Boskalis met een koersdoel van €26,30.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Ondanks het feit dat het aandeel Boskalis de afgelopen vijf jaar ronduit slecht heeft gepresteerd, ziet het beeld er op de lange termijn een stuk beter uit. De afgelopen vijftien jaar heeft het aandeel zo'n 350% gerendeerd en dat is aanmerkelijk beter dan de AEX.

Brede markt

De AEX gaat 0,9% omhoog en daarmee behoren we tot de beste beurzen van Europa.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,2% en noteert 13,3 punten.

De futures op Wall Street staan zo'n 0,4% in het groen.

De euro zakt 0,1% noteert 1,110 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,17%) en Duitse (-0,30%) rente dalen een basispuntje.

Goud (-0,1%) maakt pas op de plaats.

Olie: WTI (+0,0%) en Brent (+0,1%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (-0,0%) blijft stabiel en koerst rond de $7.400.

Het Damrak

Misschien ligt Royal Dutch Shell (+0,8%) er zo goed bij omdat de analisten van JPMorgan Cazenove het koopadvies en hoge koersdoel van €33,72 handhaven.

(+0,8%) er zo goed bij omdat de analisten van JPMorgan Cazenove het koopadvies en hoge koersdoel van €33,72 handhaven. Philips (+1,7%) wordt door Morgan Stanley op de kooplijst gezet. Het koersdoel gaat met €10 omhoog naar €50.

(+1,7%) wordt door Morgan Stanley op de kooplijst gezet. Het koersdoel gaat met €10 omhoog naar €50. De banken ABN Amro (+0,1%) en ING (+0,2%) blijven niet voor de eerste keer dit jaar achter.

(+0,1%) en (+0,2%) blijven niet voor de eerste keer dit jaar achter. Galapagos (+1,2%) breekt door de €190 en zet daarmee een nieuwe all time high op het bord.

(+1,2%) breekt door de €190 en zet daarmee een nieuwe all time high op het bord. Air France-KLM (-1,9%) kent een off-day.

(-1,9%) kent een off-day. Pharming (+1,3%) dendert door richting de €1,50.

(+1,3%) dendert door richting de €1,50. Voor de rest zien we vooral nulletjes voor de komma. Laten we hopen op (nog) meer spektakel in de middag.

Adviezen