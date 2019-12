Liveblog:+266K!

Update 14:40 uur: door de 600!

Jawel, we gaan gewoon weer door de 600-puntengrens heen. Nu hopen dat we er voor het eerst sinds tijden boven kunnen sluiten. Kijkend naar het goede sentiment, zit het er dik in. Maar goed, als het om voorspellingen gaat, moet u niet bij mij zijn. Helemaal, als we het over de korte termijn hebben (Niels Koerts).

Update 14:30 uur: +266K

Het banencijfer in de VS kwam veel hoger uit dan verwacht. In totaal kwamen er 266.000 arbeidsplaatsen bij, terwijl de markt uit ging van 180.000. Het werkloosheidspercentage bedraagt 3,5%, en ook dat is een meevaller.

Verder valt de loongroei (+0,2% MoM) iets tegen, maar dat kan de pret niet drukken. De AEX klimt 1,4% en tikt bijna de 600-puntengrens aan. De dollar trekt aan ten opzichte van de euro en de futures op Wall Street gaan verder omhoog. Beter nieuws om het weekend mee in te gaan, bestaat er bijna niet (Niels Koerts).

US added 266,000 jobs in November, vs 187,000 expected https://t.co/T4RzMXskYg — CNBC (@CNBC) December 6, 2019

Update 12:00 uur: Wie er pas echt rijk worden op de beurs. Of van de beurs?

Jaja, het zijn nog altijd de verkopers van pikhouwelen en zeefjes die echt rijk worden aan de gold rushes. U begrijpt denk ik héél goed wat ik hiermee bedoel. Kijk anders een paar blogjes hieronder, de verkopers van schermen ook.

This math whiz made his $700 million fortune by developing a system for trading without humans https://t.co/F7fH9mDbvL — Bloomberg (@business) December 6, 2019

Update 11:45 uur: "Spaarders doen het zichzelf aan"

Van DWS. Even een heel ander geluid, het zijn de spaarders zelf die hun rentes naar beneden en richting nul kelvin sparen.

What is to blame for low interest rates? Many pundits point accusingly at central banks. However, the savings and investment behavior of the private sector is just as important. Read the Chart of the week: https://t.co/SJYSBXvgrs pic.twitter.com/98JigXAhiB — Stefan Kreuzkamp (@DWS_CIO) December 6, 2019

En die bedrijven gaan pas weer investeren als consumenten geld gaan uitgeven, moet u er misschien nog aan toevoegen. Het is maar een heel kort stukje en er komt geen raketwetenschap bij kijken. Dat maakt het wat mij betreft alleen maar plausibeler.

Update 11:15 uur: Google vs Domino's

Wist u dit? Technologie is niet altijd beter. Aan eten valt ook nog te verdienen. Eerlijk gezegd val ik zelf ook van mijn stoel, twee keer zelfs. Nota bene, als ik iets heb geleerd op de beurs is het wel dat compound interest the greatest force in te universe is (Albert Einstein):

Update uur 11:10 uur: Uber

Veel #ophef hierover, feit is dat het amper is uit te drukken in een percentage: 3000 gevallen op 1,3 miljard (!) taxi-ritjes. Niettemin, u zal het maar zijn. Het mes snijdt wel aan twee kanten. In de helft van de gevallen gaat het om passagiers die chauffeurs molesteren.

Ride-hailing firm Uber says it received more than 3,000 reports of sexual assault in the United States during 2018. More here: https://t.co/gKPjMubjfD pic.twitter.com/9phhBs2oRE — Reuters (@Reuters) December 6, 2019

Intussen raakt de koers nog altijd kant noch wal sinds de beursgang.

Update uur 10:40 uur: Wie heeft de grootste en de meeste?

Inderdaad, laat maar zien hoe u erbij zit. Vermeld dan ook meteen even of u er dit jaar ook uw benchmark mee verslaat. Iets in mij zegt namelijk dat er een verzadigingspunt moet zijn en dan is het: hoe meer schermen, hoe minder rendement :-)

Nieuw schermpje vr sinterklaas gehad, Chris? Omdat we idd tot #nfp om 14:30u niks te doen hebben: kom maar op met foto's. Laat maar zien hoe uw handelscockpit er uit ziet #AEX https://t.co/I18ADV6aUE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 6, 2019

Update uur 10:10 uur: Galapagos

Of het moet zijn dat ik risico-averse beleggers dit aandeel niet zou durven tippen voor 2020, maar biotech/biofarmaceut is dan sowieso niet (zo) geschikt. Ik kijk ademloos toe en heb hier verder niets aan toe te voegen. De comments zijn evenwel geduldig.

Let wel, er zijn beren die geen krimp geven. Vind wat u vindt van shorters, maar zulke stalen zenuwen zijn niet iedereen gegund op de beurs #Galapagos pic.twitter.com/jvlDdWPiyS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 6, 2019

Update uur 09:45 uur: Philips

Boskalis draait lekker op die order, Galapagos zet weer zijn dagelijkse all time high en heeft €200 nu echt op schootsafstand en verder valt op het Damrak risicobereidheid op: cyclisch doet het beter dan defensief. En dat u even weet waarom Philips zo goed ligt.