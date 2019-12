Het Damrak ruimt vandaag naar Sauvage van Dior. Dat schijnt de meest verkochte mannengeur te zijn en vrouwenquotum of niet... #inderdaad

De markten zien er nu aardig uit, maar vraagt u mij niet naar reden, oorzaak of verklaring. Er is amper tot geen nieuws. Zelfs geen handelsoorlogperikelen, hoewel ik me afvraag of de markten daar nog vatbaar voor zijn. Hoewel, de VS president dreigt nu de Navo-landen als ze niet aan de afgesproken 2% norm voldoen.

Wen er aan, want de beurs is effectief nog twee weken open dit jaar en normaal gesproken droogt het (bedrijfs)nieuws dan helemaal op. Wel nemen volgende week Fed en ECB nog een rentebesluit. Zie de scores hieronder, geen enkele item springt er echt uit, of het moet de AEX future zijn. Ook Sauvage van Dior gehad?

Eerste vrijdag van de maand en we doen het vandaag met het welbekende Amerikaanse Payroll Report. Wekker op 14:30 uur en dan is het weekend. Normaal gesproken dan, want dat is het gave aan de beurs: er is nooit zekerheid.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Die insider verkopen horen bij Adyen, Fastned en obligaties is ook een twee-eenheid, die minister is onze Wopke Hoekstra en GLPG heeft 33 vrijwilligers gevonden. Meer is er nu echt niet.

08:01 Transactiewaarde Euronext iets omlaag

07:44 Fastned: veel interesse in obligaties

07:16 Nikkei sluit week hoger af

07:08 Swiss Re verkoopt Brits onderdeel ReAssure

06:26 Minister: verbod negatieve rente mogelijk later

05 dec Galapagos vindt deelnemers voor Novesa-studie

05 dec Kleine winsten voor Wall Street

05 dec Trump dreigt NAVO-landen met heffingen

05 dec Saudi Aramco zet record met beursgang

05 dec Investeerder verkoopt deel van belang Adyen

CBS nog even:

In het derde kwartaal van 2019 heeft de #groothandel en handelsbemiddeling bijna 3 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. https://t.co/Uox15bAiFD pic.twitter.com/XnrvujdINC — CBS (@statistiekcbs) December 6, 2019

Analistenadvies luidt:

Takeaway: naar €80 van €77 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts en hoewel het druk is bij Fugro en BAM is er per saldo weinig verandering.

De agenda met de maandelijkse Amerikaanse arbeidsmarktdata en die Duitse industriële Zu Befehltjes zijn al door op een barslechte -1,7%.

08:00 Duitsland industriële orders okt 0,1%

e14:30 VS Payroll Report nov 180K, 3,6% & 0,3%

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan dec 97,0

En dan nog even dit

We wachten af:

Oil drops as market awaits ratification of OPEC+ supply cut https://t.co/riKcgsjfWv pic.twitter.com/v28zBSCVBk — Reuters (@Reuters) December 6, 2019

Of er weer echt groei komt in in 2020 is echter een ander verhaal?

Euro zone likely dodged recession but growth to stay tepid: Reuters poll https://t.co/iKv9JeJEcS pic.twitter.com/OxIa4ukiGk — Reuters (@Reuters) December 6, 2019

Dit lijkt wel een zekerheidje, ja:

Central banks are set to keep pumping out cash through 2020 https://t.co/YRiotNLWUW — Bloomberg (@business) December 6, 2019

Deze past er wel bij...

Good morning from #Germany, where the savers of life insurance policies will also suffer the next interest rate shock. The average interest rate on the 83 million products is likely to fall to a record low of 2.3% due to the ECB's policy. https://t.co/TpoQcIQOXk via @welt pic.twitter.com/dzcLAEtnGu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 6, 2019

Deze ook wel. Hier kan u heel erg van wakker gaan liggen, maar of het (ooit) de markten raakt, is vers twee. Schulden zijn ook niet nieuw in de geschiedenis, om het heel zacht uit te drukken:

A decade of easy money has left the world with a record $250 trillion of debt. That equates to about $32,500 for every man, woman and child on earth. https://t.co/YXxyqqVT2x — Bloomberg (@business) December 6, 2019

Nog eentje dan, sjongejongejonge...

Fed balance sheet moves up to $4.07 trillion, highest level of the year, up $306 billion over the last 3 months.



"In no sense is this QE. This is nothing like it." - Jerome Powell, Oct 8, 2019 pic.twitter.com/G7T2UTzmTq — Charlie Bilello (@charliebilello) December 5, 2019

Manufacturing jobs!

GM and South Korea’s LG Chem invest $2.3 billion to set up an electric-vehicle-battery joint venture near a shuttered GM plant in Ohio https://t.co/poNnw6jZwt pic.twitter.com/q9MNQOkHkd — Reuters (@Reuters) December 6, 2019

Heeft Hong Kong in the long run - als het echt bij China gaat horen - toekomst als financial hub?

Laat nieuwe energie maar gewoon aan de markt over. Daar gaat de oplossing vandaan komen, want er is veel geld te verdienen (met behoud van risico):

Orsted is thinking about how to combine its offshore wind farms with hydrogen manufacturing plants to make heavy industry green https://t.co/FWy29mRhmH — Bloomberg (@business) December 6, 2019

Wie nog een spannende tracker ofzo voor volgend jaar zoekt?

South Korean stocks are expected to see the most profit growth in Asia next year. Australia has the region’s worst earnings outlook. https://t.co/htJltZ0XIi — Bloomberg (@business) December 6, 2019

Voorlopig alleen een Saudische notering:

Saudi Aramco's massive IPO values the company at $1.7 trillion. That means it will rocket above Apple and Microsoft to become the world’s largest publicly traded company. https://t.co/X7Ql6YijMa pic.twitter.com/5xOYgPhvF6 — Bloomberg (@business) December 6, 2019

Ook een leuke belegging, maar zeker bij Fenders moet u wel de goeie hebben.

Jerry Garcia's Alligator guitar could sell for $400,000 at L.A. auction https://t.co/LAoSlo6MHr pic.twitter.com/2FeUeZccym — Reuters (@Reuters) December 6, 2019

Ach, aandelen is misschien ook een idee :-)

Citi tells rich clients to stop being so nervous about stocks https://t.co/NAZIXbAnTu — Bloomberg (@business) December 6, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.