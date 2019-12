Liveblog: Fugro, Alfen & Klaas

Update 09:50 uur: Fugro & Lucerne

Dank voor forum, waar ik dit spot. Want dit is natuurlijk de reden dat Fugro hard stijgt, kan niet anders. Zie mijn stukje hieronder, ik maar denken dat ik scherp ben vandaag... Not. Ik laat het wel staan, want het kan geen kwaad om Marshall Wace (en de andere shorters) scherp in de gaten te houden.

Update 09:45 uur: Fugro & Marshall Wace

Speculatief, maar het zou kunnen? Fugro gaat lekker zonder nieuws en mij valt op dat grootst-shorters Marshall Wace afbouwt. En dat is zeker niet de minste naam. Om maar te zwijgen van de positie die ze in neemt. Kijk mee hoe het fonds dit najaar haar positie tot liefst 4,5% uitbreidde, om die nu weer terug te brengen.

Ook al heeft dit niks met de koersbeweging vandaag te maken - niemand die dit tenslotte zeker kan weten - is het goed om te weten als Fugro-belangstellende wat dit fonds zoal doet. Poeh, je moet het ook maar durven als hedge fund (lees: héél erg overtuigd zijn van je visie), want wat een risico.

Update 09:35 uur: Alfen

Alfen gaat gezwind vandaag en dat mag u denk ik op conto van Berenberg zetten.

Update 09:30 uur: De Gong van Sinterklaas

Inderdaad, wie anders dan Klaas Dijkhoff... eh Sinterklaas dus luidt vandaag de gong. Helaas is er weinig strooigoed, want echt volatiel wil de handel nog niet worden.