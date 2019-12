Dat UMTS- verhaal ligt me nog vers in het geheugen. De PTT ( =KPN) heeft het monopolie 100+ jaar gehad op de Nederlandse telefonie. 1 Grijze tel. met draaischijf. Daar zijn ze stinkend rijk mee geworden. KPN deed een bod ( ik meen 50 mrd.gulden ) bij de UMTS-veiling en was plotseling technisch failliet. Hier heeft heel Nederland aan meebetaald.Met veel bemoeienis en weer vers kapitaal is KPN niet failliet gegaan.Heeft de belastingbetaler klauwen geld gekost. En nog steeds is KPN een marginaal bedrijf in telecomland. Kan me nog steeds ergeren aan de stupide manier van biedingen vanuit hotelkamers door potentiële bieders.