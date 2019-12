Bemoei. U. Niet. Met. Ons, staat er met koeieletters boven de ingang van China:



Ja, dat zouden ze wel fijn vinden natuurlijk. Zoals ook het Zuid Afrikaanse apartheidsbewind het prettig had gevonden als niemand zich met hen zou bemoeien. En zoals Nederland het in de 18e eeuw prettig had gevonden als de Engelsen zich niet met hun slavenhandel hadden bemoeid. Hadden "we" nog gemakkelijk een eeuw door kunnen gaan met geld verdienen met slaven verkopen aan de Amerikanen.



De Chinezen zullen er toch een beetje aan moeten wennen dat ze nu eenmaal in de grote wereld leven en dat daar iedereen zich met iedereen bemoeit. Ze zijn geen achtergebleven uithoek meer, en daar hoort ook bij dat je niet meer zo gemakkelijk onder de radar blijft. Je kan niet eindeloos van twee walletjes blijven eten.