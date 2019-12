En nu weer handelsoptimisme in de headlines van de networks.

Zo verdwijnt snel de impact van de handelsoorlog op de waan van de dag op de beurzen, want iedereen gelooft het zo langzamerhand wel. Ernstiger, maar lastiger en misschien wel niet te meten, is de impact van tarieven en sentiment op economie, winsten en daarmee uiteindelijk alles wat los en vast zit op de beurs.

Ik bedoel maar. Voor deze datum wordt alsnog een deelakkoord verwacht. Iedereen roept continu maar wat hierover, inclusief de Amerikaanse president. China zegt eigenlijk zelden iets.

Here's what happens to markets if U.S. tariffs on China kick in on Dec. 15 https://t.co/uRLggrUF5E — Bloomberg (@business) December 5, 2019

Niet bij ANP, maar zeg maar de Londense beurs spreekt al deze maand van Just Eat Takeaway. Wachten op bericht dat Takeaway van Damrak en uit AEX verdwijnt...? Als Prosus alsnog Just Eat wil overnemen, ofwel hoger moet bieden en dan bij voorkeur in cash, moet ze niet te lang meer wachten, lijkt me.

Verder: Aalberts maakt haar strategie voor de komende jaren bekend en schud collega Nico aan zijn jasje als u vragen hebt. Hij spreekt vandaag CEO Wim Pelsma. SBM Offshore bestelt alweer twee FPSO-rompen en Euronext koopt energiebeurs Nord Pole.

Oh, kom er eens kijken wat de futures nu doen. Niet zo heel veel, maar alles kleurt overwegend groen. Olie kleurt rood en Opec houdt een conferentie vandaag. De rentes staan nu een basispuntje lager.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. In Frankrijk wordt vandaag gestaakt.

08:02 SBM bestelt meer rompen voor FPSO's

07:48 Euronext stapt met overname in energiehandel

07:41 Japanse regering opent stimuleringsoffensief

07:41 'GM en LG Chem gaan batterijen bouwen'

07:19 Viacom en CBS ronden fusie af

07:13 Nikkei klimt door handelsoptimisme

07:01 Meer gebruikers voor Slack

06:49 Consumentenprijzen weer wat omlaag

04 dec Handelsoptimisme kleurt Wall Street groen

04 dec 'Fiat wacht naheffing om Chrysler-deal'

04 dec 'Kering aast op maker ski-uitrusting Moncler'

04 dec Wall Street op winst

04 dec Reggeborgh koopt pluk aandelen VolkerWessels

04 dec 'PG&E nadert deal met slachtoffers bosbranden'

04 dec Aalberts staat voor koop en verkoop onderdelen

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts. Het zijn weer de bekende namen.

De agenda en die Duitse orders zijn al door op een sneue -0,4%:

08:00 Duitsland fabrieksorders okt 0,3%

11:00 Opec vergadering

11:00 EU BBP Q3 0,2% QoQ

14:30 VS jobless claims 215K

14:30 VS handelsbalans okt -$49,0 mld

16:00 VS fabrieksorders okt 0,3%

En dan nog even dit

Bemoei. U. Niet. Met. Ons, staat er met koeieletters boven de ingang van China:

China official media blasts U.S. Uighur bill, calls for reprisals https://t.co/f7iKOcUuBY pic.twitter.com/ZN19CJSpUr — Reuters (@Reuters) December 5, 2019

Hullie dus:

Oil slips as OPEC+ prepares to discuss deeper output cuts https://t.co/xGQ1svmUoF pic.twitter.com/pFSXf3eClJ — Reuters (@Reuters) December 5, 2019

Nooit van gehoord, eens zien of mijn vrouw dit binnenkort op tafel zet:

Is this the next superfood? Described as ‘bananas on steroids,’ enset, an Ethiopian staple, is used for making bread and porridge. Scientists hope the plant could one day boost food security in other African countries pic.twitter.com/yuJ0vySRbJ — Reuters (@Reuters) December 5, 2019

Kost dat per maand? Nog eentje en het is al zo druk aan dit front:

China video streamer iQiyi hopes to have as many as half its subscribers in overseas markets in five years despite Sino-U.S. trade tensions and increased government censorship at home, CEO Gong Yu tells @Reuters https://t.co/ZxSKvTDwXP @WeberWest pic.twitter.com/SueRXZsqR5 — Reuters (@Reuters) December 5, 2019

Lezen jullie mee Mark en Wopke?

Japan unveils $120 billion fiscal boost to fight external risks, post-Olympics slump https://t.co/2eHND2pjlL pic.twitter.com/0uP6Bd141Y — Reuters (@Reuters) December 5, 2019

Volgende week Christine Lagarde's eerste rentebesluit.

The ECB is starting to worry about the cost of negative interest rates https://t.co/NngYflj27x — Bloomberg (@business) December 5, 2019

Verhip, maar weer eens bij de Baltic Dry Index kijken:

The fate of at least 15 oil tankers idling off the coast of China holds the key to determining the path of global freight rates https://t.co/CEOgek8QiR — Bloomberg (@business) December 5, 2019

Ja, dat is wel een punt. De Duitse economie drijft op auto's en engineneering. Niet op technologie.

Good Morning from #Germany, where the dominant car industry faces ‘day of reckoning.’ 70k of jobs at stake as auto groups pump billions into electric vehicles and blobal car market shrinking at the fastest rate since fin crisis. https://t.co/bIHKd8Hugj via @welt (Chart via FT) pic.twitter.com/cCNn9DMVxG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 5, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.