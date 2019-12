TA: AEX verliest glans, trend uit balans

Wat was dat deze week, toen Sint naar de beurskoersen keek?

Wall Street omlaag door nieuwe handelsvrees

Dit is toch niet het einde van de aandelenrace?

De druk op de handelsdeal

zorgde ook dat de AEX flink tegenviel.



Ook nu is het THE Donald, die de beursstemming verknalt;

hij slaat een deuk in de uptrend, en die komt tot een halt.



Zonder schaamte schuift Trump naar believen

met internationale handelstarieven.



Beleggers schrokken zich afgelopen maandag helemaal rot:

het technische plaatje van beurzen ging op slot!



AEX de weg kwijt omdat die alle kanten op vloog -

maandag omlaag, dinsdag herstel, knalt woensdag omhoog -



worden importheffingen dan opnieuw uitgesteld

met als gevolg dat de rally zich versnelt,



is de uptrend nu intact of niet?

Er heerst twijfel bij de technische Piet!



Toch zullen de huidige standen snel verbleken,

zeker indien oude toppen breken



en wordt het tijd voor nieuwe all-time-highs,

gaan aandelenbeleggers voor de hoofdprijs.



Ook op de AEX sneuvelt daarna record na record

met 600 punten en hoger op het koersenbord



want technisch draaide onze beurs ooit fantastisch

en Sint zegt dit niet weemoedig of sarcastisch.



Straks zoeken beleggers waar ze kunnen instappen

in plaats van posities af te kappen



en kunnen beurzen ook volgend decennium

weer plaats krijgen op het hoofdpodium.



Dus denk na voor je verkoopt,

voor je het weet is je hele rendement gesloopt.



Nu volgt iets wat Sint erg zwaar op de maag ligt.

Hij zegt het maar, gewoon recht in je gezicht.



Er is dit jaar weer veel gekibbel actueel

over de kleur van mijn personeel.



Kim Kardashian zei zelfs "dat kan echt niet

wat jullie doen met Black Pete



ook al is dit een 'Dutch' traditie,

zoek liever naar iets gezamenlijks, een compositie!"



Sint heeft hieronder een aantal wenken

die niemand zullen krenken



bijvoorbeeld een Piet met een lichte tint

als helper van de goede Sint



of Pieter met een keppeltje op zijn hoofd

die kindertjes wat lekkers belooft!



Wat dacht je van eentje met een dikke Boeddabuik

en niet met kroeshaar, maar juist sluik?



Kan ook een helper zijn op klompen

dat is toch ook niet bekrompen?



Sint zag er laatst zelfs een in een rolstoel,

dat vinden we eigenlijk wel zo cool.



Misschien brengt hij pakjes rond in boerka

samen met een Witte Piet Paulusma!



U ziet, Sint heeft veel creatieve gedachten

die deze discussie kunnen verzachten



maar wat Sint nog liever doet

in plaats ruziën over zwart, strepen of roet



is 'blij zijn' met die dikke 21 procent

want dat is voor 2019 het AEX-rendement.



Zorg dus dat je daarvan geniet

zegt Sint ter afscheid van dit lied.



Tenslotte: wees lief voor elkaar!

Tot volgend jaar!