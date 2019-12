Slimste winnaar: Dit kun je niet plannen

Het duurde even, maar de winnaar van de Slimste Belegger 2019 is bekend! Het is meneer Hartman uit Leiderdorp, alias Soco. Hij realiseerde over vier weken een rendement van maar liefst 57% en wint met deze knappe prestatie de hoofdprijs van 2500 euro.

Tijd voor een belletje met de gelukkige winnaar.

Van harte gefeliciteerd! Wat was uw plan?

“Eigenlijk had ik geen strategie en keek ik gewoon naar wat er langs kwam. Af en toe ging ik even tegendraads, wat goed uitpakte. Maar zo’n succes als dit kun je niet plannen.”

Kunt u wat meer vertellen over hoe de competitie voor u verlopen is?

“Ik stond een periode steeds 3e of 4e in het klassement. En toen kwam een misrekening met Altice. De koers stond op een gegeven moment vrij hoog, en ik verwachtte dat ‘ie in elkaar zou storten en ging dus short. Maar de koers ging de andere kant uit en de short werd uitgestopt. Door die expiratie tuimelde ik naar plaats 10. Nu is het uit met de pret, dacht ik.”

Maar met dit spel kan het alle kanten op!

“Nou, dat blijkt. Met nog een dag te gaan ging ik short op olie, waarna de WTI naar beneden kwam met een rotgang. Hij ging van 58 naar 56 dollar en daarna nog verder. Sommige spelers dachten: nu ga ik long. Maar die gingen daarmee de boot in, want de koers daalde verder. Daardoor stoof ik iedereen voorbij.”

U hield dus ook de acties van andere spelers wel in de gaten?

“Ja, het aardige van dit spel is dat wanneer in je de hoogste regionen staat, anderen jou ook volgen. Ik zag een paar deelnemers die dezelfde posities innamen. Er waren ook mensen bij die Altice hadden, maar die zijn later niet meer actief geweest en konden het ook niet meer goedmaken. Niet iedereen heeft natuurlijk de tijd om de hele dag de portefeuille in de gaten te houden. Ik wel, gezien mijn leeftijd.”

Wat heeft u van het spel opgestoken?

“Ik heb maar weer eens geleerd dat je het nooit weet, ook al denk je van wel. En het heeft mijn verbazing geschetst welke rol olie kan spelen en hoe volatiel dat is.”

En heeft u al een bestemming voor uw geldprijs?

“Ja, het gaat naar een goed doel dat zich inzet voor dierenwelzijn. Een mooie bestemming dacht ik zo.”

Royce Tostrams beste coach

De best presterende coach van deze editie was Royce Tostrams, met een rendement van 2,5%.

Speel het gehele jaar door

Voor wie geen genoeg kan krijgen van de Slimste Belegger hebben we goed nieuws! U kunt het hele jaar door meespelen met onze Slimste Belegger Turbocompetitie. Daarin kunt u ook fictief handelen met turbo's en maakt u maandelijks kans op een iPad.

Hartelijk dank voor het meespelen en graag tot ziens!