Weekwinnaar 4: Geprofiteerd van snel winst nemen

De Slimste Belegger-competitie is achter de rug en de vierde weekwinnaar is bekend: de heer Krull uit Wormer. Onder spelnaam SERRE wist hij in de vierde speelweek bijna 35% bij elkaar te spelen. Daarmee sleept hij een Sonos Beam Soundbar in de wacht.

We bellen meneer even om te vragen hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen.

Gefeliciteerd! Wat is uw strategie geweest?

“Stiekem ben ik een beetje een gokker. Dat is spannend, want straks gok je helemaal verkeerd. Als de AEX flink steeg, zette ik in op een teruggang en andersom. Het was snel schakelen en winst nemen zodra het kon. Misschien is dat wel de kracht geweest.”

Welke posities hebben veel opgeleverd?

“De long op Altice was een schot in de roos en ik heb ook mooie ritjes gemaakt met de AEX en de DAX.”

En welke keuzes waren minder gunstig?

“Een voorbeeld daarvan was een long op Boskalis. Daar had ik veel meer van verwacht. De koers ging eventjes omhoog maar daarna alweer snel naar beneden, en dat terwijl de cijfers goed waren. Dat was wel een tegenvaller.”

Doet u vaker mee met beursspellen?

“Ja, ik vind het een leuk tijdverdrijf nu ik met pensioen ben.”

Belegt u ook in het echte leven?

“Dat heb ik wel gedaan, maar nu niet meer. Ik heb mijn winst genomen, zo gezegd. Maar daar zaten ook verliezen bij hoor. Maar dit soort spellen vind ik erg vermakelijk, en je blijft ook bij met wat er allemaal gebeurt in de beurswereld. Ik leer er nog altijd van.”