Fondsenrondje: Handelsoptimisme

Na een paar heel beroerde dagen op de beurs, heeft de AEX (+1,3%) er weer zin in. Het bericht dat de VS en China een stapje dichterbij een deal zijn gekomen, helpt een handje.

Tenminste, dat meldt Bloomberg. Als deze headline er vorige week was gekomen, hadden de markten er waarschijnlijk nauwelijks door bewogen. Maar aangezien de Amerikaanse President Donald Trump hier de laatste twee dagen twijfels over zaaide, is het dit keer helemaal anders.

BREAKING: The U.S. and China are moving closer to agreeing on the amount of tariffs that would be rolled back in a phase-one trade deal despite tensions over Hong Kong and Xinjiang https://t.co/wXipxZ6b52 pic.twitter.com/kjc83wFvqL — Bloomberg (@business) December 4, 2019

Verder mogen we de meevallende inkoopmanagersindices vanuit China en Duitsland ook niet vergeten. De Chinese Caixin PMI kwam vanochtend uit op 53,1, wat veel beter is dan de 51,2 waarop werd gerekend. Daarnaast is er sprake van een flinke verbetering ten opzichte van oktober.

De Duitse inkoopmanagersindex voor de industrie verkeert in een diepe crisis, maar dat geldt niet voor de dienstensector. Ruim een uur geleden rolde er een stand van 51,7 uit de bus, wat expansie betekent. Kortom, voorzichtig gaat het er allemaal iets beter uit zien.

Nu moet er nog een oplossing voor de handelsoorlog gevonden worden en dan kan het bijna niet anders dan dat de 600-puntengrens doorbroken gaat worden. Maar goed, daar gaat de nodige tijd overheen.

ASML trekt de kar

Het is vandaag ASML (+2,6%) die de kar trekt. Het aandeel profiteert van een koersdoelverhoging van JPMorgan Cazenove. Het koersdoel wordt met €40 verhoogd naar €280 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

De chipgigant uit Veldhoven kent een weging van 16,5% binnen de AEX en zet de hoofdindex daardoor zelfstandig 0,4% hoger. Het bedrijf weet steeds meer EUV-machines te verkopen en dat ligt de chipper geen windeieren.

Dit jaar rekent het management op een winst per aandeel van €6,30. Volgend jaar verwacht ASML een WPA van €9 per aandeel. De IEX beleggersdesk vindt deze doelstelling ambitieus, maar denkt dat het haalbaar is.

Helemaal, omdat het management continu bewijst de verwachtingen waar te maken. Dat is precies waarom er zo'n hoge waardering van 27 keer de getaxeerde winst over 2020 op het bord staat.

Brede markt

De AEX gaat 1,3% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+1,1%) en CAC (+1,3%)

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 7,0% en noteert 14,6 punten.

De futures op Wall Street staan zo'n 0,5% in het groen.

De euro zakt 0,1% noteert 1,107 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,20%) en Duitse (-0,34%) rente lopen een basispuntje op.

Goud (-0,2%) maakt pas op de plaats.

Olie: WTI (+1,1%) en Brent (+1,4%) vinden de weg omhoog.

Bitcoin (-1,6%) moet daarentegen wat terrein prijsgeven.

Het Damrak

Ahold (+0,8%) koopt komend jaar voor €1 miljard aan eigen aandelen in. Hierover meer in het onderstaande IEX Premium artikel. Kopertje in Ahold (Spoiler: Ahold zelf) #AholdDelhaize https://t.co/hg4ZuxzlGd — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 4, 2019

(+0,8%) koopt komend jaar voor €1 miljard aan eigen aandelen in. Hierover meer in het onderstaande IEX Premium artikel. Aalberts (+2,2%) gaat als de brandweer vandaag. In het liveblog vertelt Arend Jan u meer over het uitermate goede trackrecord van het bedrijf.

(+2,2%) gaat als de brandweer vandaag. In het liveblog vertelt Arend Jan u meer over het uitermate goede trackrecord van het bedrijf. ASR (+2,1%) maakt het verlies van gisteren voor de helft goed. Het is niet het jaar van deze schade- en levensverzekeraar. Hetzelfde geldt trouwens voor Aegon (+1,7%) en NN Group (+0,8%). Qua koers zijn deze namen in 2019 allemaal omlaag gegaan.

(+2,1%) maakt het verlies van gisteren voor de helft goed. Het is niet het jaar van deze schade- en levensverzekeraar. Hetzelfde geldt trouwens voor Aegon (+1,7%) en NN Group (+0,8%). Qua koers zijn deze namen in 2019 allemaal omlaag gegaan. ArcelorMittal (+3,0%) is vandaag de topper binnen de AEX. Wat een positief nieuwsbericht over de handelsoorlog allemaal kan doen.

(+3,0%) is vandaag de topper binnen de AEX. Wat een positief nieuwsbericht over de handelsoorlog allemaal kan doen. Alleen KPN (-0,4%) moet wat terrein prijsgeven. De telecommer is een behoorlijk defensieve belegging, dus is het niet onlogisch dat het aandeel even uit de gratie is.

(-0,4%) moet wat terrein prijsgeven. De telecommer is een behoorlijk defensieve belegging, dus is het niet onlogisch dat het aandeel even uit de gratie is. Randstad (+1,7%) profiteert van een koersdoelverhoging van KBC. Het aandeel gaat naar €48 van €46 en het houdadvies blijft gehandhaafd.

(+1,7%) profiteert van een koersdoelverhoging van KBC. Het aandeel gaat naar €48 van €46 en het houdadvies blijft gehandhaafd. Zonder dat we groot nieuws kunnen vinden, spuit de koers van PostNL (+3,0%) omhoog. Anderzijds lag het aandeel er de laatste maand als een dweil bij.

(+3,0%) omhoog. Anderzijds lag het aandeel er de laatste maand als een dweil bij. Op een laag volume krabbelt TKH (+2,9%) op.

Adviezen