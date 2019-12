Liveblog: Aalberts, banken en vrouwenquotum

Update 10:30 uur: Rabo Certificaten

Gewoon, omdat ik mij niet kan herinneren ooit over die certificaten te hebben geschreven, zonder dat iemand er aan herinnerde dat Rabobank ze anytime kan aflossen. Tegen 100%. Klopt, maar ik kan me niet voorstellen dat ze ooit zijn besproken in de board, maar als u vragen hebt? Ik lees mee in de comments.

Om 12:15 doe ik beurspraatje in @BNRzaken waar #Rabobank's Wiebe Draijer te gast is. Zijn er nog vragen over beroemde Rabo Certificaten? Die gaan lekker dit jaar en verder haal ik maar geen oude koeien uit sloot ??#AEX pic.twitter.com/78GskYfX0R — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 4, 2019

Update 10:00 uur: Hallo Aalberts, waar ben je?

Nog geen headline te zien, heb ik me soms vergist? Nee, kijk hier op de perspagina van het bedrijf. Vandaag capital markets day. Kijk ook even links. Het gaat hier om een AEX-bedrijf, hè? Het laatste persbericht dateert nog van toen de thermometer buiten op veertig graden stond.

Nee, Aalberts zal wel nooit het meest communicatieve bedrijf op het Damrak worden. Twee keer per jaar een A4'tje met halfjaarcijfers en drie zinnen van de CEO - huiskamervraag: weet u wie dat is? - en af een een bericht dat het bedrijf weer een kraaltje rijgt, ofwel een overname doet. Dat is het wel zo'n beetje.

Gezien het fantastische trackrecord van Aalberts, zal u daar niet snel over klagen. Dit jaar pikt het fonds de draad ook weer op, na een bar slecht 2018. Dat had vooral te maken met vrees, dat het bedrijf last zou krijgen van vooral Duitse autobouwers, maar het is breed gespreid. En nog steeds geen headline te zien :-)

Update 09:30 uur: Europese banken...

75.000?

UniCredit plan to eliminate 8,000 jobs is pushing cuts announced by banks this year past 75,000, almost all of them in Europe, where negative interest rates and a slowing economy are forcing lenders to slash costs. https://t.co/CINMBdjS2P pic.twitter.com/SPikzirmsf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 4, 2019

Ja, 75.000.

Banken sabelen dit jaar ruim 75.000 banen weg in Europa. @tijd https://t.co/Qt9i9DwOTI pic.twitter.com/xAG29cKnQG — Christophe De Rijcke (@cderijcke) December 4, 2019

Om het er nog verder in te wrijven, VS vs Europa. Prijsindices (helaas heb ik niet herbelegd) laatste 25 jaar.

Dicht bij huis bakt vooral ABN Amro er dit jaar niks van, slechtste AEX fonds met nu-26,4% (AEX +20,2%). ING doet beter met +8,4%, maar blijft ook hopeloos achter. Wees niet bang dat beide banken zomaar omvallen (in een recessie), want ze hebben wel wat vlees en vet op de botten, maar de winsten staan onder druk.

Gelukkig hebt u ook het dividend nog, maar ABN Amro (nu 9,4% dividendrendement) moet waarschijnlijk wel korten. Ze keert de helft van de winst uit en die staat flink onder druk, vandaar. ING doet 6,7%.

Update 09:00 uur: Vrouwenquotum

Goedemorgen, volgens mij rekent de markt af met wie kwantiteit boven kwaliteit plaatst. Bovendien is de semi-gratis baan voor de een de no-go betrekking voor een ander. Verder heb ik niet zoveel zin om mee er mee te bemoeien. Roert u zich in de comments, als u zich geroepen voelt.