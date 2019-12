De futures plussen, maar dat zagen we eerder deze week. Tot twee keer toe. Garantie op niks dus.

De handelsoorlog VS-China en de rest is here to stay, volgens de Amerikaanse president en alleen hardcore beroepsberen kunnen daar blij mee zijn, dunkt me. Wie weet, misschien valt het allemaal mee en wordt er juist een (deel)akkoord gesloten, als toch niemand het meer verwacht, laat staan er op hoopt.

Daar ziet het alleen nu nog even niet naar uit...

President Donald Trump's comments that a trade deal with China might have to wait until late 2020 raised fresh doubts on when the dispute might end, while a U.S. House bill targeting camps for Muslims in Xinjiang drew Beijing's ire https://t.co/Pl0QgAxETD pic.twitter.com/gJeQooMhvX — Reuters (@Reuters) December 4, 2019

We doen het vandaag op de beurs vooral met inkoopmanagers dienstensector november, ofwel services PMI's. De Chinese inkoopmanagersindices vallen alvast dik mee.

China services PMI nov 53,2

China Caixin services PMI nov 53,5 (51,2)

Japan services PMI nov 50,3 (50,4 verwacht)

Hong Kong is trouwens door op een onthutsende 38,9, pure recessie. Nederland kent er geen, maar tussen 09:00 en 10:00 komen de Europese door en om 16:00 uur de Amerikaanse. Verder valt het Australische BBP over Q3 wat tegen, -0,4% in plaats van de verwachte 0,5%. Dat is het wel. Er is amper bedrijfsnieuws.

Dit is er dan wel, toe maar! Bestuurswisseling bij Alphabet:

Google co-founders step aside as Pichai takes helm of parent Alphabet. More here: https://t.co/sFvZYsh2S6 pic.twitter.com/ccFtUcLZ3A — Reuters (@Reuters) December 4, 2019

Bij ons komen deze headlines net door, Ahold Delhaize zit in eigen boek (werd min of meer verwacht) en Hunter Douglas doet een overname:

04 Dec - 08:03:34 [RTRS] - KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AD.AS - AHOLD DELHAIZE TODAY ANNOUNCES A NEW EUR 1 BLN SHARE BUYBACK PROGRAM STARTING AT BEGINNING OF 2020.

04 Dec - 08:03:45 [RTRS] - HUNTER DOUGLAS NV HUDN.AS - 3 DAY BLINDS IS BASED IN IRVINE, CA, AND WILL REMAIN A STANDALONE BUSINESS UNIT UNDER ITS EXISTING MANAGEMENT TEAM

Duimen maar voor de koersen vandaag. De rentes doen nog niks.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:14 Nikkei opnieuw lager door handelszorgen

06:45 'Zorgen over prestaties lichtbedrijf Lumileds'

06:44 Groei dienstensector China sterker

06:29 'Air France KLM: ’begrip’ wensen Nederland'

03 dec Handelsvrees drukt Wall Street weer omlaag

03 dec Shell en EDF tekenen contract zonneproject VS

03 dec Air France schrapt vluchten om staking

03 dec Wall Street opnieuw behoorlijk onderuit

03 dec Reggeborgh koopt weer stukken VolkerWessels

03 dec Inval bij kantoren Volkswagen om dieselfraude

03 dec Cidron-eCom stapt in bij FNG

Analistenadvies luidt als volgt en kijk eens aan, een dikke verhoging voor AkzoNobel. Dat is met een best wel stiekeme, maar indrukwekkende +36,7% (!) al een van de betere fondsen dit jaar.

AkzoNobel: naar over weight van equal weight en naar €105 van €85 - Morgan Stanley

ASML: naar €280 van €240 - JP Morgan

OCI: naar €24 van €29 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent vooral inkoopmanagersindices en eens zien of Aalberts nog nieuws heeft. Niet het meest spraakzame AEX-fonds trouwens.

01:30 Japan services PMI nov 50,3 (50,4 verwacht)

02:45 China services PMI nov 53,2

02:45 China Caixin services PMI nov 53,5 (51,2)

08:00 Aalberts beleggersdag

09:15 Spanje services PMI nov 51,9

09:45 Italië services PMI nov 51,2

09:50 Frankrijk services PMI nov 52,7

09:55 Duitsland services PMI nov 51,3

10:00 EU services PMI nov 51,6

10:30 VK services PMI nov 48,6

14:15 ADP arbeidsmarktrapport nov 140K

15:45 VS Markit services PMI nov 51,6

16:30 VS wekelijkse olievoorraden

En dan nog even dit

Reuters kijkt al verder bij de nieuwe Alphabet CEO:

Alphabet's new CEO Pichai now sole target on Google regulatory battles https://t.co/6EB9TIXHN6 pic.twitter.com/LhhVdQSmJM — Reuters (@Reuters) December 4, 2019

Bemoeien met haar politiek, dé manier om China geïrriteerd en zelfs kwaad te krijgen:

U.S. House passes Uighur bill; vote likely to heighten U.S.-China tensions https://t.co/h6Z8wQ4VKH pic.twitter.com/OVzu89fOwx — Reuters (@Reuters) December 4, 2019

Ik ben niet de enige die een wit konijn niet uit sluit:

A “cease-fire” is still likely in the U.S.-China trade war with a “very weak” phase one agreed before the 2020 elections, Bank of America says https://t.co/BhXuK02wpf — Bloomberg (@business) December 4, 2019

Het is niet alleen het westen dat verslaafd is aan schulden:

China’s $17 billion default wave is about to break a record https://t.co/MOyozVnk6x pic.twitter.com/Bsjm4qsga3 — Bloomberg (@business) December 4, 2019

Veel, maar is dit nou zo interessant voor beleggers? Veel concurrentie, hoge kosten en risico en lage marges.

Here's what the streaming wars mean for the future of TV https://t.co/HiTZVNyn29 — Bloomberg (@business) December 4, 2019

Nou, kijk eens aan:

Growth in global carbon emissions slowed in 2019: report https://t.co/BROoyQtKq9 pic.twitter.com/2zxPSEoN6V — Reuters (@Reuters) December 4, 2019

Een dino pig?

Here's how China and the U.S. are racing to create a super pig that could potentially survive killer viruses https://t.co/HUFS2hABnB — Bloomberg (@business) December 4, 2019

Ik zie het niet gebeuren, neem Duitsland en Nederland die alleen maar met hun eigen huishoudboekje bezig zijn. Wanneer hebben wij bijvoorbeeld voor het laatste een belastingverlaging of lastenverlichting gehad?

Fiscal stimulus is the new monetary easing as stocks seek a driver https://t.co/Mowje0HvbQ — Bloomberg (@business) December 4, 2019

Maar zoals altijd, it's all about profits, dummy:

Explaining the massive divergence in US and European stock markets: #earnings. pic.twitter.com/nPE8aEM07R — jeroen blokland (@jsblokland) December 3, 2019

