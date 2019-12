TA: Haarscheurtjes zichtbaar

Je kunt een hoop zeggen over Trump, maar hij zorgt in ieder geval wel voor wat beweging op de beurzen. Zijn recente opmerkingen over nieuwe heffingen vielen niet goed bij beleggers en hebben wat verkoopdruk uitgelokt.

De afgelopen dagen hebben de beurzen flink wat terrein moeten prijsgeven. Na een periode van stijgende koersen zijn de meeste indices in korte tijd stevig teruggevallen.

Toch liggen de technische plaatjes er ondanks de recente correctie nog redelijk goed bij en is er vooralsnog slechts sprake van een tijdelijke onderbreking van de opgaande beweging. Alleen onze eigen AEX-index oogt momenteel wat minder sterk.

Ik loop de technische plaatjes van de bekende Europese beurzen langs en bespreek de cruciale niveaus.

AEX index zakt door de steun



De Nederlandse beurs leek de afgelopen weken een nieuwe hogere koersbodem te vormen boven de toppen van de voorgaande maanden. Met de recente correctie is het technisch beeld echter juist wat verzwakt. Zowel de stijgende trend als de steun van de voorliggende koerstoppen is gebroken.

Hiermee lijkt de opwaartse uitbraak te worden geneutraliseerd en kan er een diepere correctie plaatsvinden. Het eerste steunniveau wacht nu rond 571,63 punten. Dit betekent dat de eindejaarsrally even in de ijskast is gezet.







DAX index corrigeert binnen stijgende trend

De Duitse beurs beweegt in een meer gematigde opwaartse trend en zakt door de correctie naar de onderkant van deze trend. Rond 12.795 punten ligt zowel de onderkant van de trend als de steun van de laatste koersbodem. Dit niveau dient stand te houden om verdere verzwakking te voorkomen.

Na een eventuele doorbraak van deze steun kunnen de voorliggende koerstoppen de koers waarschijnlijk nog opvangen. Voorlopig zie ik hier dus nog geen redenen voor verhoogde dijkbewaking.





Franse beurs neemt gas terug

De CAC 40 index heeft een flinke stap terug gedaan en is hierdoor aanbeland aan de onderkant van de gematigde uptrend van de afgelopen maanden. Tevens liggen rond dit niveau de oude toppen van juli en september, die voor steun kunnen zorgen.

Vanaf het huidige niveau moet de Franse beurs dan weer gaan herstellen. Dit zou een mooie terugtest opleveren van de uitbraak van begin november.

Bel 20 index blijft goed liggen

De Belgische beurs lijkt de schade vrij beperkt te houden. Nadat de weerstand rond 3.939 punten werd bereikt, is de index meer zijwaarts gaan bewegen en lijkt serieuze verkoopdruk uit te blijven.

De eerste steun rond 3.842 punten wordt nu getest, maar de stijgende trend vanaf medio augustus is nog intact. Ook als de steun wordt gebroken, zal het technisch beeld nog redelijk positief ogen.