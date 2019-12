Slot: Eén keer raden wie

Het is vandaag een tweetraps- of tweetrumpsraket. Dit is één:

Trump warns EU to 'shape up' over trade and NATO https://t.co/FKx3q7jvaV pic.twitter.com/Ei3LnYwt5a — Reuters Business (@ReutersBiz) December 3, 2019

En dat is twee. De president twijfelt openlijk of er voor de presidentsverkiezingen volgend jaar november een deal komt met China.

Wall St. tumbles as Trump signals delay in China trade deal https://t.co/UDyaB47uZY pic.twitter.com/gFhMxB3vPb — Reuters Business (@ReutersBiz) December 3, 2019

De president zegt geen haast te hebben. Heeft dit hier wellicht iets mee te maken? Een paar indices (in onze euro's) sinds het formeel uitbreken van de handelsoorlog op 24 januari 2018. In de grote Amerikaanse kranten leest u af en toe ook dat China liever helemaal geen zaken met Donald Trump wil doen.

Misschien klopt dat van die verkiezingen. Wat dat betreft weten we we volgend jaar maart misschien meer na Super Tuesday. Dan is het duidelijk welke Democratische kandidaat het tegen Trump opneemt. En wie weet. Deze president intussen een beetje kennende rolt er misschien onverwacht een deal uit.

Niettemin is een gestaag voortwoekerende handelsoorlog niet goed voor economie, bedrijven, winsten en beurzen. Dat snappen wij handelaren en beleggers ook nog wel. Vervelend, net nu - zie die inkoopmanagersindices gisteren - de wereldeconomie dor het dal heen lijkt te zijn. Zo kan er nog een trein komen.

Mss mijn vakdeformatie, maar is dit mede reden dat president Donald Trump niet zo'n haast heeft met handelsverdrag met China (en de rest)? #AEX pic.twitter.com/9NlfeZnUtL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 3, 2019

Nota bene, de DAX plust zelfs, maar verder ziet u vooral rode koersen. Maar ook niet meer dan dat. Het is zeker geen sell-off of nog erger. Alles went, zelfs handelsoorlogen? Het marktbrede rondje:

Voor het eerst deze handelsoorlog dat de DAX een keer het beste doet? Alle andere Europese indices slaan rood uit

De Amerikaanse indices krijgen wel een serieus pak rammel

Dat maakt nieuwsgierig naar de dollar en inderdaad, die daalt tot 1,109

De AEX volatiliteit doet +6,6% en nu komt het: die van de S&P 500 liefst +33% op 16,8

Olie doet niet veel, bitcoin ook niet, maar goud is de winnaar vandaag met nu +1,3%

Dat duidt op risico-aversie en dit bevestigt de rentemarkt. De vele basispuntjes van gisteren rollen nu letterlijk weer de andere kant uit - allemaal

Beursplein 5

Galapagos (en Pharming in de AScX), Adyen, Takeaway en Randstad zijn nou niet meteen de Grote Grijze Geiten Breiende Defensieve Aandelen waar u volgens de boekjes winter en handelsoorlog mee door moet zien te komen, Ze staan echter wel bovenaan en Galapagos schrijft zelfs een nieuwe all time high.

Daaronder komt u wel de bekende defensials tegen. Financials liggen slecht - vooral ASR krijgt wel heel veel klop? - en dat ArcelorMittal weer als het laatste het pand verlaat, zal niemand verbazen op zo'n dag. De AMX zelf mag dan meevallen (?), het zijn weer de bekende (risicovollere) namen die vol worden geraakt.

Nog even huishoudelijk, de advieswijzigingen: