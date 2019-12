Renault-rijders presteren het beste in Turbocompetitie Categorie: Overig

Alleen beleggers die in een Renault rijden staan in de plus (7%) in de Turbocompetitie. Beleggers met een ander merk auto staan in het rood, waarbij Honda-rijders het het meest bont maken, met een min van bijna 10%. SGP'ers nemen leiding weer over Kijken we naar de politieke partijen, dan nemen de SGP’ers (+3,5%) de leiding weer over van de Forum voor Democratie-stemmers, die vorige maand het best presteerden. Die zijn nu naar een vierde plaats gezakt met 2% rendement. PvdA’ers en CDA’ers hebben een inhaalslag gemaakt: die staan op respectievelijk de tweede en derde plaats met 3% en 2,2%. Verder weten drie provincies groene cijfers te schrijven: Drenthe (+2,3%), Noord-Brabant (+0,7%) en Flevoland, met een klein plusje van 0,2%. Tachtigers en negentigers zakken weg Ook is het aardig om een blik te werpen op de leeftijden. Waar de tachtigers en negentigers de afgelopen maanden goed presteerden, zakken die leeftijdsgroepen helemaal weg. De leeftijdscategorieën 85 - 90 en 90 – 95 zijn zelfs hekkensluiters met respectievelijk -7,8 en -27,6%. De categorie 35 – 40 gaat momenteel aan kop met een rendement van ruim 6%. Maandwinnaar november Over de maand november heeft de heer Van de Ven onder spelnaam janjalo de beste prestatie geleverd door 189% bij elkaar te spelen. Hij wint hiermee een iPad. Gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

