Eind volgende maand is het twee jaar geleden dat de handelsoorlog begon. Deze week zet de Amerikaanse president hem weer op scherp. Ook al in mijn liveblog: de daling zet door. De winsten van vanochtend zijn nagenoeg weg.

Stocks drop on Trump China trade comments https://t.co/ALTElcnvG3 pic.twitter.com/fWUewBfrLb — Bloomberg Markets (@markets) December 3, 2019

Dit is trouwens de AEX vanaf de start van die handelsoorlog. Met dividend beurde u 10% in bijna twee jaar. Dat houdt niet over en ligt onder het historisch gemiddelde, maar gelet op de per saldo vlakke winstontwikkeling is het eerder veel dan weinig.

Marktbreed is dit eigenlijk wel het hele verhaal van vanochtend.

De meeste Europese indices staan rond nul. Milaan (+0,4%) en Londen (-1,2%) zijn de uitschieters

De Amerikaanse futures hebben ook een bescheiden weigering

De AEX volatiliteit loopt maar 2% op

De dollar zakt verder

Olie stijgt nog net, goud plust een hallevie en bitcoin levert die in

De vastrentende markt heeft het er maar weer druk mee, zie de verschillen (lees: risico) tussen EU Noord en Zuid

Beursplein 5

Kijk maar bij het nieuws, er zijn maar paar kleine nieuwtjes Randstad, Basic-Fit, ASML, ASMI, Fugro, Takeaway en Prosus. Die vallen wel goed. Ik spot maar één advieswijziging:

DSM: naar €114 van €102 - Baader Helvea

Verder nog iets?