Slimste Belegger-competitie afgelopen

De Slimste Belegger-competitie is afgelopen. Vier weken lang gingen de deelnemers, met behulp van tips van de beste experts, de strijd met elkaar aan op het gebied van turbobeleggen. En niet voor niets: de hoofdprijs is maar liefst 2500 euro! Ook de tweede prijs van 1000 euro is niet mis. Prijswinnaars zo snel mogelijk bekend We zijn druk bezig met het nauwkeurig controleren van de portefeuilles van potentiële prijswinnaars en maken de winnaars zo snel mogelijk bekend. Houd de site dus in de gaten! We willen u hartelijk bedanken voor het meespelen en we hopen dat u er volgend jaar weer bij bent. Speel het hele jaar mee Voor wie geen genoeg kan krijgen van de Slimste Belegger hebben we goed nieuws! U kunt het hele jaar door meespelen met onze Slimste Belegger Turbocompetitie. Daar kunt u ook fictief handelen met turbo's en maakt u maandelijks kans op een iPad.

