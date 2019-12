Update 10:15: Real-time Noors oliefonds

Geen idee wat u hier verder mee moet, maar wel leuk om te weten. Grof afgerond beleggen de Noren in AEX, AMX en AScX.

De Noren zitten overigens voor grofweg €10mld in zo'n zestig Nederlandse aandelen. #Shell is grote afwezige, dat gaat via Londen (en Noren peinzen er niet over Olies te verkopen) #AEX https://t.co/YlbLoIbrNo pic.twitter.com/KXud1yBJ61 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 3, 2019

Update 09:15: Stock v bonds, oh zit dat zo?

Bescheiden herstel nu na die bananenschil gisteren. Op het Damrak springt er niet één fonds echt uit. Nog even over die Twin Sell-Off van gisteren, om de gelijktijdige zeperd in aandelen en obligaties maar een naam te geven. U weet, of hóórt te weten, dat die in principe tegen elkaar in horen te bewegen.

In de morning note van ING van vandaag kom ik een aardige verklaring tegen: daar waar de aandelenbeurs gisteren gillend de gordijnen inging op weer een nieuw rondje tarieven en handelsoorlogtromgeroffel, was de obligatiemarkt juist aan het high-fiven over de meevallende inkoopmanagersindices van november.

Geen link, maar uit de mail van ING:

Ik voeg hier één ding aan toe: de obligatiemarkt heet goochemer te zijn dan de aandelenbeurs. Wie anders dan grafiekenkoning Jeroen Robeco heeft er een plaatje bij. Eigenlijk stelden gisteren alleen de Amerikaanse ISM Manufacturing Index en onze Nevi inkoopmanagersindex teleur.