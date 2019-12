Volgens een belangrijke technische indicator hebben de aandelenmarkten gisteren een tijdelijke top neergezet. De bulls hijsen de witte vlag.

De nieuwe beursmaand is technisch zwak gestart en niet alleen omdat de meeste beurzen op maandag 2 december in het rood zijn gesloten. Volgens een belangrijke technische indicator is er een Key Reversal gevormd, doorgaans een teken van overgave in de markt door de bulls. Het is niet zo dat de seinen direct op rood springen, maar er wordt wel een witte vlag gehesen.

Een Key Reversal is een omkeerpatroon dat optreedt als binnen één dag de volgende technische signalen voorkomen:

De markt is in de hoogste regionen van die dag geopend

Er wordt intraday een nieuw rally high gemaakt

Tegen de trend in sluit markt in de laagste regionen van die dag

De dag wordt uiteindelijk in het rood afgesloten

Het intraday low ligt onder het low van minstens één van de voorgaande dagen

Hoe hoger het volume op die dag, des te serieuzer is het signaal dat de markt keert (reverset)

Key Reversal

Vaak treedt een Key Reversal op als keerpunt van een bestaande rally. Dit hoeft niet noodzakelijk het einde van die rally te zijn, maar het duidt op zijn minst op een tijdelijke overgave van de markt. Zoals ik hierboven al aangaf wordt de witte vlag gehesen.

Ik denk dat de omgevingsfactoren van de markt hebben meegewerkt aan de Key Reversal. Trump herstelt weer handelstarieven op staal en de bedrijvigheid in de industrie in de VS laat in november opnieuw krimp zien. Tenslotte laait de handelsvete weer op nadat China zou willen terugslaan voor een wet die de VS aannamen over Hongkong.

Het is nog te vroeg om technisch harde conclusies te trekken, maar ik constateer voor de korte termijn dat de rek even uit is. Wellicht gaan de aandelenbeurzen eerst nog eens diep door de knieën, alvorens de eindsprint van 2019 kan worden voortgezet. Ik adviseer even pas op de plaats en vinger aan de pols.

Ik bespreek de AEX en de Dow Jones.

AEX test de onderkant stijgende trendkanaal

De Nederlandse beurs valt terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voormalige toppenlijn rond 586,32 weet te blijven, oogt het technische plaatje positief. Indien de steun van 586,32 sneuvelt, wordt ook de stijgende viermaandstrend van de AEX verlaten. Dan zijn de rapen gaar, want dan kan de beurs verder zakken. Voorlasnog kijk ik de signalen aan, maar acht het technische plaatje wel verzwakt.

Wall Street doet pullback

De abrupte heftige daling kan de Dow Jones index terugbrengen naar het niveau van de voorgaande toppen, wat een pullback zou opleveren. Op ultrakorte termijn verzwakt het technische plaatje wat. Het onderliggende beeld blijft redelijk, zolang de koers boven de voormalige weerstand weet te blijven. Aan de bovenkant is er ruimte richting 31.500 (berekend koersdoel). De steun ligt op 27.306,20 (bodem van 12 september).