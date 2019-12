Slot: De Dip van Sinterklaas

Om een lang verhaal kort te maken: rond het middaguur pookte de Amerikaanse president de handelsoorlog weer op.

En terstond draaiden de tot op dat moment prima koersen. De AEX stond zowat de hele ochtend boven 600 om u een idee te geven.

.....Reserve should likewise act so that countries, of which there are many, no longer take advantage of our strong dollar by further devaluing their currencies. This makes it very hard for our manufactures & farmers to fairly export their goods. Lower Rates & Loosen - Fed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Vervolgens kwam daar nog een teleurstellende Amerikaanse ISM Manufacturing Index overheen, waar - eigenlijk alleen op Nederland na - alle belangrijke inkoopmanagersindices over november juist meevielen. China, Duitsland, Frankrijk en Korea voorop.

U ziet de borden nu, dit alles leverde vanmiddag een heuse sell-off op in Europa. Elders ging het er misschien nog wel heftiger aan toe. De dollar verliest zowat een cent:

De rentes zetten de sokken er in, ofwel ook obligaties in de verkoop. Opvallend dat ze niet juist dalen. Ik kijk alleen wel uit om te roepen dat de rentes wellicht de bodem nu echt hebben gezien. Daar zijn in de afgelopen 38 jaar (!) meer mensen en huizen mee op hun snufferd gegaan.

Actie! De volatiliteit schiet ook de lucht in.

Commodities reageren nog het minst fel: olie levert wat van de mooie Opec winsten in en goud stijgt wat. Kortom, vandaag wordt het ons weer eens ingepeperd, na misschien wel een paar saaie weekjes:

Risk happens fast!

Beursplein 5

Dat zag er óók vanochtend heel anders uit. Toen was er nog vlaai. Nu moet ik tikken dat de beurs tranen met tuiten huilend afscheid neemt van DSM CEO Feike Sijbesma. Takeaway is derhalve de enige winnaar in de AEX. Nu Cat Rock akkoord is, moet Prosus serieus haar bod in cash op Just Eat verhogen om alsnog,,,?

Gelukkig, ASR springt er op de slotveiling ook nog aardig uit, maar verder komen de dikke dalers u per strekkende meter tegemoet. Minstens zo opvallend als die rentes is dat de op papier veel volatielere AMX en AsCX veel beter liggen dan de AEX. Daar is vooral heavyweight ASML debet aan.

Over naar de adviezen:

ABN Amro: naar hold van buy en naar €18 van €20 - Morgan Stanley

Aegon: naar €4,50 van €4,90 (hold) - Morgan Stanley

Unilever: naar buy van hold - Liberum

OCI: naar €25,40 van €32,70 - Citigroup

Sligro: op kooplijst en koersdoel naar €31 van €38 euro

Prosus: naar hold van under perform en naar € 59 van €61 - Jefferies

Ik herhaal uit mijn fondsenrondje van vanmiddag, ik heb geen tijd gehad om dit uit te zoeken. Chippers liggen allemaal beroerd, maar is dit de reden van ASML...?

Verder kom ik op Guruwatch deze koersdoelverlaging voor ASML tegen - en niet zo'n kleintje ook - maar ik vind nergens bevestiging. U snapt waarom ik die zoek, dit komt wat vreemd voor? Als het nou nog van buy naar hold of sell ging...

ÄSML: naar €190 van €265 (buy) - Oddo

Wat valt er verder te zeggen? Gezien de indexdalingen zitten er geen echte uitschieters onder de individuele aandelen. Als uw aandelen allemaal minimaal -2% staan kan u mij misschien schieten als ik dit zeg, maar dat is gewoon het risico (betà's et cetera) dat bij deze aandelen hoort. En u nu misschien voelt.

Verder valt er eigenlijk niet veel specifieks op, het is gewoon een ouderwetse reversal day.