@Jilles.

Wederom dank voor uw bijdrage op deze plaats.

Analyse geeft te denken.

Waarom zouden wij afstappen van onze perfecte al aanwezige infrastructuur voor gas, terwijl de milieuwinst voornamelijk zit in sluiten van de (bruin)kool centrales, etc.

Naast het vooral zorgen dat je de energie niet nodig hebt door uitnutten van bespaarmogelijkheden (isolatie, zuiniger apparatuur etc.).

Niks geen hybride warmtepompgedoe.

Dan zijn wij als Nederland wereldwijd gezien toch niet zo slecht bezig?