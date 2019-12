Winnaar Douche van Koets 2019 bekend

Jammer dat het Belastingdienst schandaal met onterecht terugvorderen van kinderopvang toeslagen niet genoemd wordt. Waarbij hulp behoevende gezinnen bewust gekneveld werden en met tonnen aan schuld volledig onterecht en onnodig in de schuldsanering zijn beland (en / of letterlijk zelfmoord hebben gepleegd). Het gaat om 1000'en burgers.Of het SyRi "machine learning" terminator systeem dat inspecteurs vol automatisch en onterecht op de zwaksten in de samenleving afstuurt: www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/... Net als de onduidelijkheid over hypotheekrente aftrek allemaal symptomen van en belastingstelsel onnodig gigantisch complex is (en een gebrek aan techneuten binnen een overheid die alles wil automatiseren).En dat is weer een symptoom van ongeremde wildgroei bij de overheid (baantjes in stand houden en erbij verzinnen) wegens gebrek aan democratie.We weten met z'n allen van deze problemen af, maar wat kunnen we eraan doen? Helemaal niets. En kom aub niet aan met "ja maar dan moet je maar op een andere partij stemmen". Hoe dat uitpakt hebben we de afgelopen 60 jaar mogen zien. Dat werkt niet.Kom maar door met die directe democratie.