Tracker Tips: Trek in een Turkse tracker?

Trek in een Turkse tracker?

Het lijkt weer een stuk beter te gaan met Turkije. Het land krijgt inmiddels financiële steun uit meerdere landen en ook de economie groeit weer na de valutacrisis van vorig jaar. Wellicht een interessant moment voor de stoutmoedige belegger om in de Turkse aandelenmarkt te stappen middels een Turkse tracker. Turkije De presidentiële republiek boekt vooruitgang in haar inspanningen om financieringen meer te spreiden, ondanks spanningen met het Westen. Naast een overeenkomst met Qatar vorig jaar, waarmee $3 miljard was gemoeid, heeft Turkije afgelopen zomer $1 miljard aan financiële steun uit China ontvangen. In het derde kwartaal van dit jaar groeide de Turkse economie met 0,9% op jaarbasis. Dit werd met name aangestuwd door de agrarische sector, maar ook de industrie en de dienstensector zaten in de lift. Vorig jaar nog verloor de Turkse lira een derde van haar waarde, waardoor de inflatie hard opliep en men de rentetarieven ging verhogen. Echter, eind juli dit jaar kwam een kentering in het monetaire beleid. Onder toeziend oog van president Erdogan werd het belangrijkste rentetarief onder de 20 procent gebracht. De reden voor de stevige verlaging toentertijd waren de zwakkere wereldwijde economische omstandigheden. ITKY De iShares MSCI Turkey UCITS ETF (ITKY, isin IE00B1FZS574) bestaat voor ongeveer 35% uit financiële waarden, gevolgd door respectievelijk 21% industrie, 20% consumentengoederen- en 10% energiegerelateerde ondernemingen. Verder zitten er bedrijven in uit de communicatiesector en bedrijven die actief zijn in materialen. 1 TURKIYE GARANTI BANKASI Financials 13,48% 2 AKBANK T.A.S. Financials 12,97% 3 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS Consumer Staples 11,43% 4 KOC HOLDING AS Industrials 8,87% 5 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE Energy 8,94% 6 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS Communication Services 8,73% 7 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK Materials 6,37% 8 TURKIYE IS BANKASI-C Financials 5,64% 9 HACI OMER SABANCI HOLDING Financials 4,87% 10 TURK HAVA YOLLARI AO Industrials 4,41% 11 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI Industrials 3,72% 12 TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS Industrials 2,84% 13 FORD OTOMOTIV SANAYI AS Consumer Discretionary 2,57% 14 ANADOLU EFES BIRACILIK VE Consumer Staples 2,60% 15 ARCELIK AS Consumer Discretionary 2,35% ITKY is verhandelbaar op Euronext Amsterdam en kost u 0,74% per jaar. Daarbij worden de onderliggende aandelen daadwerkelijk aangekocht, ofwel de ETF kent fysieke replicatie. Om een idee te krijgen wat de underperformance is ten opzichte van een AEX-tracker: de Turkse tracker heeft het de afgelopen twee jaar 41% slechter gedaan.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.