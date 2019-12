Optimisme terug van weggeweest Categorie: Overig

Komt er een eindejaarsrally? Daar lijkt het wel op, als we afgaan op de maandelijkse expertenquête van Corné van Zeijl van Actiam. De beleggingsexperts zetten hun geld komende maand op ABN Amro. ArcelorMittal en Randstad kunnen we volgens hen beter mijden. Nadat bijna een jaar lang somberheid overheerste, is het optimisme onder de beleggingsexperts weer helemaal terug. December: optimisten in de meerderheid Bijna 50% van de experts denkt dat de AEX in december zal stijgen en slechts 19% verwacht een daling. De laatste keer dat de optimisten in de meerderheid waren was in januari dit jaar, nadat de AEX-index een flinke duikvlucht had gemaakt. De lage rente en de bodem in de economische verwachtingen zijn de belangrijkste factoren die werden genoemd als reden voor het optimisme. De verwachtingen voor december zijn als volgt: Optimistisch: 49,3% (vorige maand 24,6%)

Neutraal: 31,3% (vorige maand 36,8%)

Pessimistisch: 19,4% (vorige maand 38,6%)

Per saldo: 29,9% (vorige maand -14%) Lange termijn: somberheid overheerst Opvallend genoeg zijn de experts op langere termijn juist somberder geworden. Slechts 1 op de 7 professionals die deelnamen aan de enquête denkt dat de koersen op zesmaands termijn gaan stijgen. Ze zijn vooral bang dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen roet in het eten zullen gooien. Vorige maand hield het aantal pessimisten en optimisten elkaar nog precies in evenwicht. Dit zijn de verwachtingen voor deze beursmaand: Optimistisch: 17,9% (vorige maand 31,6%)

Neutraal: 37,3% (vorige maand 36,8%)

Pessimistisch: 44,8% (vorige maand 31,6%)

Per saldo: -26,9% (vorige maand 0,0%) Verdeeldheid over betekenis overnamegolf De financiële markten worden geconfronteerd met een ware overnamegolf. Zo kondigden Charles Swabb, LVMH en Novartis onlangs overnames aan met een totale waarde van maar liefst $70 miljard. Van Zeijl was benieuwd hoe de experts deze ontwikkeling duiden en legde hen de volgende extra vraag voor. Deze M&A golf:

• is een teken dat we aan het einde van de economische cyclus zitten. Bedrijven weten geen andere manier mee om te groeien.

• is een goed teken, omdat er waarschijnlijk meer overnames zullen volgen. Zien overnemen, doet overnemen.

• betekent niets, de M&A indicator is overrated. De experts bleken erg verdeeld: bijna elke optie kreeg een gelijk aantal stemmen. We moeten dus nog even afwachten hoe zich dit ontwikkelt. (klik op grafiek voor grotere afbeelding) Slechte aandelenkeuzes in november De aandelenkeuzes voor afgelopen maand pakten niet zo goed uit. De aandelen die als topper waren getipt liepen per saldo achter op de rest van de beurs, terwijl de floppers eensgezind een hoger rendement lieten zien. Per saldo staat een fictief long/short fonds op basis van deze verwachtingen op een verlies van maar liefst 9%. Hiermee is een groot deel van de winst van 2019 verspeeld. De toppers / floppers van de IEX-lezers deed het een stuk beter, maar ook niet geweldig, gelet op de koersdaling van 3%. Het belangrijkste verschil is dat de IEX lezers Galapagos bij de toppers hadden gezet, terwijl de experts het biotechfonds hadden genomineerd als flopper. De IEX-lezers hadden het bij het rechte eind. Toppers november Stemmen Rendement Floppers november Stemmen Rendement Heineken +4 +2,8% Aalberts -4 +6,6% ASML +4 +5,1% Takeaway -3 +11,8% Unibail-Rodamco +3 +2,3% Randstad -3 +6,5% ABN Amro +2 -7,2% ArcelorMittal -2 +17,4% ING +2 +3,1% Galapagos -2 +8,5% Gemiddeld +1,2% Gemiddeld 10,2% AEX +3,6%

ABN Amro is topper voor december Voor de laatste maand van het jaar staat ABN Amro bovenaan de lijst met toppers. Maar liefst 22 van de 66 deelnemende beleggingsexperts denken dat dit het beste december aandeel wordt. 4 experts denken dat juist niet. Ook ASML staat weer in de top-5. ... en ArcelorMittal bungelt onderaan Bij de floppers is ArcelorMittal na de koersstijging van 17,4% terecht gekomen op de eerste plaats. Ook Randstad behoudt een hoge notering bij de floppers. De professionals vinden de koers te hard gestegen en te veel is vooruitgelopen op een mogelijk economisch herstel.



Toppers december Stemmen Floppers december Stemmen ABN Amro +7 ArcelorMittal -7 ASML +6 Randstad -5 Ahold +4 RELX -3 Galapagos +4 NN -3 Wolters Kluwer -3

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.