Update 09:45 uur: Van DSM naar ABN Amro?

Viel zijn naam ook al niet in het lijstje kandidaten, toen de huidige en in april 2020 vertrekkende Kees Dijkhuizen met de eer streek? Feike is beroemd om zijn netwerk en is wellicht een perfecte match. Hij heeft zeker gezag. Enige nadelen: hij is geen bankier en geen vrouw. Wat denkt u?

Zelfde grafiek vr #ABNAmro, wellicht dat Feike hier nog wat kansen ziet ??#DSM #AEX pic.twitter.com/DdFFQvwj2o — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 2, 2019

Update 09:15 uur: Nevi PMI in mineur

Voor het eerst in zes jaar zakt onze inkoopmanagersindex weer onder 50, zeg maar de grens tussen economische groei en stilstand. Of inderdaad de Haagse dorpspomphypes de oorzaak zijn weet ik niet, maar was eerste wat in mij op kwam. Nevi rept er niet over en de trend was natuurlijk al lang omlaag.

Een dalende inkoopmanagersindex is wel tegen de wereldwijde heersende trend in van bodemende en weer oplopende PMI's of inkoopmanagersindices. Zie vandaag.