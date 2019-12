Brekend nieuws, een van de meest bekende en succesvolle AEX-CEO's (60) vindt het welletjes.

Ik weet niet of dat zijn afweging is, maar je moet altijd op het hoogtepunt stoppen. Nu maar hopen dat deze enthousiast sperende grafiek nog meer in petto heeft en ach, anders kan het bedrijf altijd nog in tweeën worden gesplitst. Dat is toch een pout onder de koers...? Eerst eens zien wat die vandaag doet.

Feike bedankt, want onder zijn leiding (sinds mei 2007) maakte #DSM v iedere euro er vijf #AEX (herbelegde, geïndexeerde grafiek) pic.twitter.com/BegUa4vjcB — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 2, 2019

Eerste beursdag van de maand en dat betekent het vaste rondje wereldwijde inkoopmanagersindices. Verder is de agenda leeg vandaag. We starten met meevallende Chinese (Caixin), Japanse, Koreaanse, Taiwanese en Indiase cijfers over november, nadat zaterdag de officiële Chinese PMI al mee viel.

In case you missed it! #China's Manufacturing #PMI unexpectedly rose to above 50 in November, the first time in 13 months, while the Non-Manufacturing PMI spiked to 54.4. pic.twitter.com/LKkdKEz228 — jeroen blokland (@jsblokland) December 1, 2019

Het is allemaal nog niet nog wereldbestormend, maar beter dan nog beroerder. Tussen 09:00 en 10:00 uur komen de Europese landen door (wij als eerste, ofwel de nevi PMI), om 16:00 uur is er dé ISM Index. Duimen, de consensus (zie onderaan) houdt weer niet over. Verder is er nu niet zoveel nieuws voorbeurs.

De koersen starten aardig door die meevallers en olie ligt goed, omdat Opec de productie wil beperken. Verder is het de vraag of het de AEX behaagt een keertje boven 600 te sluiten, want dat is nog steeds niet gebeurd. Aan december zal het niet liggen: gemiddeld +1,4%. Vorig jaar alleen -6,1%... Weet u nog?

Daarom kijk ik zelf nauwlettend naar die inkoopmanagersindices en zoals altijd de winstverwachtingen. Zie mijn vooruitblik op deze beursweek van gisteren, economie en winsten bevestigen nog altijd niet de beursrally dit jaar. Zeker een paar gevoelige fondsen bij ons worden héél rap véél duurder.

OCI: naar €25,40 van €32,70 - Citigroup

De agenda:

01:30 Japan manufacturing PMI nov 48,9 (48,6 verwacht)

02:45 China Caixin manufacturing PMI nov 51,8 (51,4)

09:00 Nederland Nevi manufacturing PMI nov

09:15 Spanje manufacturing PMI nov 46,7

09:45 Italië manufacturing PMI nov 47,5

09:50 Frankrijk manufacturing PMI nov 51,6

09:55 Duitsland manufacturing PMI nov 43,8

10:00 EU manufacturing PMI nov 46,6

10:30 VK manufacturing PMI sep 48,3

15:45 VS Markit manufacturing PMI nov 52,2

16:00 VS ISM Manufacturing Index nov 49,2

China's Nov factory activity unexpectedly expands at quickest pace in almost three years - Caixin PMI https://t.co/c7akaySQI7 pic.twitter.com/CXjnQVmWOy — Reuters (@Reuters) December 2, 2019

Niet dat ik vooraan zit, maar VS en China onderhandelen met het mes op tafel. Dat is wel duidelijk.

U.S.-China trade deal 'stalled because of Hong Kong legislation': Axios https://t.co/22Ih1t5ZFk pic.twitter.com/DHXaOmlpeV — Reuters (@Reuters) December 2, 2019

En de beursrally is niet zonder risico:

Many firms have no contingency plans should U.S.-China trade war worsen: DHL survey https://t.co/eoMHnpwUQK pic.twitter.com/4simcowhZn — Reuters (@Reuters) December 2, 2019

Bankieren anno nu ook niet meer?

A murdered central banker’s warning changed everything for Swedish bank SEB https://t.co/XS4QbGzWAQ — Bloomberg (@business) December 2, 2019

Nu jij nog, Uber :-)

Delivery platforms boost restaurant profits in Europe - Uber Eats survey https://t.co/D1PzM0Yjdg pic.twitter.com/3KY2Ffhygb — Reuters (@Reuters) December 2, 2019

Nooit van gehoord:

A Dutch company plans to light up over a million Nigerian households by 2025 as it expands in Africa’s most populous country https://t.co/xrxX5O52a3 via @BBGAfrica — Bloomberg (@business) December 2, 2019

Nog even de uitsmijter, wat gaaf dit. Ja, het zijn ondernemers, bedrijven en investeerders die deze wereld beter maken:

WATCH: 12-year-old boy sees color for the first time thanks to special glasses pic.twitter.com/raG99O3JrW — Reuters (@Reuters) December 2, 2019

