Fondsenrondje: Kopje koffie glazenwasser?

Green shoot? Grüne Triebe mag ook.

German unemployment unexpectedly drops as a slump in manufacturing showed signs of stabilizing https://t.co/4u4qEfke2n pic.twitter.com/Xl4xmtdkuO — Bloomberg Markets (@markets) November 29, 2019

Komt als geroepen, want de koersen zijn dit najaar erg op de winsten vooruitgelopen. Zie het plaatje. Misschien een leuke tip voor 2020, koop simpel de achtergebleven DAX - of alleen de autobouwers - als u uitgaat van winst en economisch herstel. De MSCI Emerging Markets is misschien ook een idee.

Enfin, rustig beursje vandaag. Kan ook bijna niet anders met gisteren de Big Board dicht en vandaag half open. Er is niet zoveel nieuws op de laatste handelsdag van de maand. Wel lijkt het er op dat met Galapagos bovenaan - all time high weer - en ABN Amro onderaan het window dressing al is begonnen :-)

Wat is dat? Richting uiteinde kopen fondsmanagers de winnaars van het jaar en verkopen ze de verliezers, om met kerst hun klanten een mooie porto te tonen. Vroeger kwam dit fenomeen inderdaad voor, maar ik kan me niet voorstellen dat dit nu - zeker met al die trackers en ETF's in de porto's - nog steeds zo is.

Terug naar vandaag, hoe kleuren de borden?

De meeste Europese indices doen net een bescheiden min, de AEX onderscheidt zich

De Amerikaanse futures lopen ook niet over van enthousiasme, een min

De AEX volatiliteit loopt 2% op

De dollar trekt aan tot 1,10

Olie en goud bewegen amper, maar bitcoin trekt wel wat aan

De rentes zakken overwegend een basispuntje:

Beursplein 5

Kardan had gisteravond nog cijfers. Tja. Ik geef u maar de grafiek. Dit is geen aandeel voor beginners, laat ik het zo maar zeggen. Het Israëlische fonds is aardig richting Dode Zee niveau aan het afzakken.

Er is maar één advies vandaag, maar die laat wel sporen na.

Air France KLM: naar underperform van neutral en naar €8,85 van €9,37 - Credit Suisse

Verder?

Galapagos noemde ik al even en dat is best spannend met die 4% shorts?

Verhip, Basic-Fit is ook aan een indrukwekkende rit bezig en zet een all time high neer

Nog eentje die lekker gaat: Pharming is echt aan het uitbreken?

De bouwers! Zeg maar, valt de koersreactie mee of tegen op die stiktofperikelen? Volumes zijn in ieder geval niet bijzonder

Toch weer Kiadis. Vinger aan de knop, lunch achter de schermen en niet naar de wc

Accsys heeft de geest na de cijfers van gisteren

AMG daalt weer vrij fors, maar verder zie ik geen koersen die er echt uitspringen.