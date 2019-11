Liveblog: Wat een plussen

Update 10:15 uur: Big Data

Even tussendoor, óp de beurs kennen we de Universiteit van Michigan van het maandelijkse consumentenvertrouwen. Niet meer zo veel gevolgd en veelbesproken als vroeger, maar toch. Het is een maandelijkse enquête onder vijfhonderd (nee, niet meer) Amerikanen, exclusief Alaska en Hawaii.

Tot zo ver, want daar gaat dit blogje helemaal niet over. Ze doen ook nog wel eens wat anders daar op die universiteit, zoals u ziet. Interessant, ook voor beleggers. Want Big Data heeft de grootst mogelijke aandacht van toezichthouders en de politiek.

Wat een interessant onderzoek van de Universiteit van Michigan. Hoe kiezers tijdens de verkiezingen van 2016 beïnvloed zijn door mediaverhalen over de kandidaten. Kijk: https://t.co/t46dw6qyPQ — Guus Valk (@apjvalk) November 29, 2019

Update 09:15 uur: Wat een beursjaar

De harde cijfers. Conclusies mag u zelf trekken. Onderschat nooit de kracht van een bull market, is de mijne.

Voor wie alles wil weten, hier onderliggend #AEX pic.twitter.com/8BrExvDbJk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 29, 2019

Kijk maar. Zelfde plaatje, maar dan vanaf De Bodem in 2009. Sindsdien was er geen dag zonder een krachvoorspeller. Niemand, maar dan ook niemand die deze überbull market voorzag.