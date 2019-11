Liveblog: Altice en wat een plussen

Update 12:35 uur: Altice, het Franse PSV?

Altice vist letterlijk naast het net.

Pay-TV broadcaster Canal+ and BeIN Sports win French broadcast rights for Europe’s elite Champions League, sources say https://t.co/UTazKUijHd — Bloomberg (@business) November 29, 2019

Citaat:

Pay-TV broadcaster Canal+ and BeIN Sports have won French broadcast rights for Europe’s elite Champions League soccer, according to people familiar with the matter.

The companies paid about 375 million euros ($412 million) a season for the prestigious UEFA club tournament, said the people, who asked not to be named as the matter is private.

The rights cover the three seasons from 2021 to 2024. The outcome deprives current rights holder Altice Europe NV of its most prized sports rights asset. Altice beat off Vivendi SA unit Canal+ last time around, paying 370 million euros a season.

Niettemin laat Altice kleine uptick zien op het nieuws. Beleggers blij nadat het bedrijf zich niet verliest in een (te) kostbare biedingsstrijd?

Update 12:30 uur: Maar welk fonds is het?

Roep en gok maar in de comments, uiteraard kom ik hier vanmiddag op terug.

Quizzvraagje: u wilt groen en duurzaam beleggen. Zou u dit bedrijf/aandeel overwegen? Geschatte investeringen komende jaren en ja, grijs is grijs en groen is groen #AEX pic.twitter.com/Lrbi4y6ba0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 29, 2019

Update 10:15 uur: Big Data

Even tussendoor, óp de beurs kennen we de Universiteit van Michigan van het maandelijkse consumentenvertrouwen. Niet meer zoveel gevolgd en veelbesproken als vroeger, maar toch. Het is een maandelijkse enquête onder vijfhonderd (nee, niet meer) Amerikanen, exclusief Alaska en Hawaii.

Tot zo ver, want daar gaat dit blogje helemaal niet over. Ze doen ook nog wel eens wat anders daar op die universiteit, zoals u ziet. Interessant, ook voor beleggers. Want Big Data heeft de grootst mogelijke aandacht van toezichthouders en de politiek.

Wat een interessant onderzoek van de Universiteit van Michigan. Hoe kiezers tijdens de verkiezingen van 2016 beïnvloed zijn door mediaverhalen over de kandidaten. Kijk: https://t.co/t46dw6qyPQ — Guus Valk (@apjvalk) November 29, 2019

Update 09:15 uur: Wat een beursjaar

De harde cijfers. Conclusies mag u zelf trekken. Onderschat nooit de kracht van een bull market, is de mijne.

Voor wie alles wil weten, hier onderliggend #AEX pic.twitter.com/8BrExvDbJk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 29, 2019

Kijk maar. Zelfde plaatje, maar dan vanaf De Bodem in 2009. Sindsdien was er geen dag zonder een krachvoorspeller. Niemand, maar dan ook niemand die deze überbullmarket voorzag.