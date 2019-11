VS dicht gisteren, maar volgens de networks werpt het land toch haar schaduw over de markten.

Oh, zit het zo? Handelsoorlog dus. Zeg het maar, is het nu China dat graag wil tekenen - zie haar haperende economie - en heeft de VS de troeven in handen door bijvoorbeeld ook over Hong Kong te beginnen? Lastig in te schatten en over een week kan alles weer anders zijn.

Stocks hesitate just short of new peaks as clouds darken over U.S.-China ties https://t.co/8wvP9qbiiX pic.twitter.com/1kZZnH6JCu — Reuters (@Reuters) November 29, 2019

Amerika is vandaag halfdicht in verband met Black Friday en veel nieuws is er nu eigenlijk niet. Laatste handelsdag van de maand en kijk eens aan zeg, dit zijn de jaarscores. Statistisch stijgen de koersen in december gemiddeld 1,4%, dus...? Garantie tot de voordeur zagen we vorig jaar met die dikke, dikke kerstdip.

Het langstjarig gemiddelde is +7% herbelegd per jaar. Dat u even weet dat we op zeker weer eens tegen een muur aanlopen, of in een gat vallen. Wie in individuele AMX aandelen zit, weet dat wellicht nu al...

AEX +22,5%

AEX herbeleggingsindex +27,1%

AMX +34,5%

AScX +13,1%, of in een gat vallen

Niet voor het eerst trouwens dit decennium zulke scores. Eventjes voor wie nog steeds niet wil weten of begrijpen - het kan niet en het mag niet, het zijn er meer dan u denkt - dat we in een bullmarket zitten. OK, de VS springt er wel uit, maar toch.

The S&P 500 Total Return Index since the low in March 2009. Up more than 420%, or 17% per year on average! #HappyThanksgiving pic.twitter.com/L9xNkslJRA — jeroen blokland (@jsblokland) November 28, 2019

Genoeg hierover, de actualiteit. Er is werk aan de winkel om met AEX 600 december in te gaan. De rentes doen niks om dit rijtje af te maken.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Staat er niet bij, maar let op de bouwers omdat die stikstofnormen worden versoepeld. Kardan heeft cijfers, maar vinger opsteken wie daar naar kijkt.

07:41 'ThaiBev wil brouwerij naar beurs brengen'

07:23 Afzetprijzen industrie lager

07:23 Nikkei sluit positieve week lager af

06:20 Japanse industriële productie afgenomen

28 nov Weer een fors verlies voor Kardan

28 nov Reggeborgh koopt weer stukken VolkerWessels

28 nov Fitch handhaaft kredietoordeel NIBC

Analistenadvies luidt:

Air France KLM: naar under perform van neutral en naar €8,85 van €9,37 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts en da zijn er wel eens meer geweest:

De agenda kent herziene BBP's en die Japanse productie komt even door met -4,2% MoM:

00:30 Japan inflatie CPI nov 0,6%

00:50 Japan industriële productie okt -2,1% MoM

08:45 Frankrijk BBP Q3 0,3% QoQ

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage nov 5,0%

11:00 Italië inflatie CPI nov 0,3%

11:00 EU werkloosheidspercentage okt 7,5%

12:00 Italië BBP Q3 0,1% QoQ

15:30 Wall Street halve dag geopend i.v.m Black Friday

En dan nog even dit

Zo, waar komt die vandaan?

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober bijna 2 procent lager dan in oktober 2018https://t.co/a9jSJQpNGF pic.twitter.com/2tOP9Bbphj — CBS (@statistiekcbs) November 29, 2019

Amazon en Walmart rekenen de handelstarieven niet door?

Top U.S. retailers absorb tariff pressure ahead of holiday shopping season https://t.co/FUkyqOfY0O pic.twitter.com/259iJ3XJPb — Reuters (@Reuters) November 29, 2019

Moody's doet dat wel?

Chinese defaults to rise in 2020 as economy slows, Moody’s says https://t.co/zgeywoUTn5 — Bloomberg (@business) November 29, 2019

Aldus de centrale bank?!

French banks, insurers must cut coal exposure - central bank https://t.co/7TH1Gh8kKy pic.twitter.com/idVG4HtWYk — Reuters (@Reuters) November 29, 2019

Wat dacht u van de centrale bank der centrale banken?

The ECB is facing increasing pressure to reflect climate-change concerns in how it conducts its operations https://t.co/Rin2lPwCge — Bloomberg (@business) November 29, 2019

Nog zo eentje, maar het fonds doet haar Shelletjes mooi niet weg:

Norway’s $1.1 trillion sovereign wealth fund plans to expand its work on assessing climate risk https://t.co/turzepXEAn — Bloomberg (@business) November 29, 2019

Ingeprijsd dus:

Boris Johnson looks poised to clinch a firm victory in next month’s election, but few investors are letting go of their safety blankets https://t.co/o1tK15WKeY — Bloomberg (@business) November 29, 2019

Leuk als belegging? De laarzen betalen geen dividend...

For approximately $88,000, someone could take a walk in Napoleon’s shoes https://t.co/SkVbAASpsQ pic.twitter.com/2tdRdnmvn3 — Reuters (@Reuters) November 29, 2019

Vinger opsteken wie:

Morgan Stanley fired or placed on leave at least four traders over an alleged mismarking of securities that concealed losses of between $100 million and $140 million https://t.co/1GxM2uoM0x — Bloomberg (@business) November 29, 2019

Zitten mooie bij:

Balloons were cleared to fly in the iconic NYC Thanksgiving Day parade https://t.co/vgZ6AMrryX pic.twitter.com/uWbFZ99Z8L — Reuters (@Reuters) November 29, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.