TA: Thanksgiving op recordniveau

Wall Street heeft deze week haar koersrecords aangescherpt, met verse all-time-highs voor de Dow, de S&P500 en de Nasdaq. De bestaande uptrends worden verlengd.

Op Wall Street is de handelsweek verkort vanwege Thanksgiving Day. De beurzen waren donderdag gesloten en zijn vrijdag slechts een halve dag geopend. De vrijdag na Thanksgiving Day staat ook bekend als Black Friday.

Thanksgiving-indicator

Black Friday is een van de belangrijkste dagen voor de retailsector in de VS, omdat veel Amerikanen, gelokt door aantrekkelijke kortingen, er dan op uit trekken om hun jaarlijkse kerstinkopen te gaan doen.

Ook in Europa worden consumenten bestookt met Black Friday aanbiedingen. Black Friday wordt vaak ook wel gezien als een belangrijke indicator voor de aandelenbeurzen.

Als de uitgaven op Black Friday weer zijn toegenomen, is de kans groot dat er ook tot de Kerst meer wordt besteed door consumenten. Dit is positief voor bedrijven en uiteindelijk ook voor aandelenbeurzen.

Wanneer er meer wordt uitgegeven op Black Friday, dan heeft dit in het verleden vaak geleid tot een eindejaarsrally op de beurzen.

De Thanksgiving-indicator is dus een belangrijke barometer voor de laatste maand van het jaar op aandelenbeurzen. Houd de Thanksgiving-indicator dus goed in de gaten.

Zoals gezegd is Wall Street hier al op vooruit gelopen, met nieuwe records.

Overigens zit mogelijk een schaduwrandje aan de koersrecords, omdat de steun van Trump voor de demonstranten in Hongkong het handelsoverleg zou kunnen frustreren.

AEX index veert op



De Nederlandse beurs is afgelopen week opgeveerd boven de voormalige weerstand van 586,32 punten. Rond dit niveau ligt nu het eerste steunniveau in combinatie met de stijgende trendlijn.

Om de opwaartse uitbraak vast te houden, mag de index hier niet te ver onder terugzakken. Technisch blijft de AEX prima op koers.





Wall Street



De Dow Jones bevestigt de uptrend, met deze week weer een nieuw koersrecord. Wall Street heeft de oude stijgende trend hervat nu een voorgaande koerspiek opwaarts wordt doorbroken.

De Dow heeft nu ruimte tot de weerstand van 31.500 punten (het berekend koersdoel).

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van 26.651,40 punten (de bodem van 23 oktober) intact blijft.

De Dow Jones heeft technisch alle kaarten voor een sterke eindejaarsrally.

S&P 500 index

Op de beurssessie voor Thanksgiving heeft de S&P 500 index de top van medio november gebroken en de uptrend hervat.

De S&P kan nu verder omhoog richting 3.500 punten. Er ligt steun op 2.976,31 (de bodem van 18 oktober). Technisch ligt de S&P er als een zonnetje bij.







Nasdaq 100

De laatste hogere koersbodem van de Nasdaq 100 ligt ver boven de toppen van juli en september, wat een krachtig signaal oplevert. De kleinere Amerikaanse technologiebeurs, heeft vlak voor Thanksgiving de novembertop gebroken en dus de stijgende trend weten te hervatten.

Technisch blijft het plaatje zeer positief. Steun ligt op 7.356,27 (bodem van 5 augustus).