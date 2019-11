Slot: Geen stier, beer, maar kalkoen

Laatste nieuws! Te laat om onze bouwers nog hoger te zetten, maar morgen is er weer een dag.

De norm gaat van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond https://t.co/rDaIYeqJmM — RTL Nieuws (@RTLnieuws) November 28, 2019

Nog één handelsdagje deze maand en dit zijn de scores van onze indices in november. Voor die AScX mag u vooral de FC Wessels bedanken die op eigen bedrijf bieden en dat ook binnen halen.

AEX +2,4%

AMX +0,9%

AScX +5,2%

De jaarscores geef ik morgen wel. Eén plaatje geef ik u mee, dit is - beter dan de Nasdaq 100 - de herbelegde AMX dit jaar. Kijk er naar en geniet er van, dit maakt u ook niet ieder jaar mee:

Of...? Onderliggend is er dit plaatje. Onvoorstelbaar, wat een verschillen. Vandaag valt het reuze mee, maar eigenlijk zagen we dit het hele jaar. Zodra de AMX haar kont keerde met meer dan plus of min 1%, vlogen bij de individuele aandelen de procenten in het rond. Exemplarisch voor het Damrak dit jaar.

Over tot de orde van de dag en daar kan ik kort over zijn: VS dicht, amper beweging en geen verhaal. Klaar.

De Europese indices blijven redelijk dicht bij huis - groen of rood - maar het mag weinig naam hebben

Dat geldt ook voor de Amerikaanse futures die net een of twee tienden lager staan

De AEX volatiliteit loopt wel 4% op

De dollar staat vrij roerloos op 1,10

Olie daalt een halfje, goud stijgt ietsie en - voor haar doen dan - bitcoin ligt vlak

De rentes laten ook niet zoveel actie zien:

Beursplein 5

Er is geen nieuws, maar wel een dikke stijging op hoog volume. Kiadis dus. Op het forum zijn ze vooral met elkaar bezig en daar wordt ik ook niks wijzer. Als er al iets is waarvan u en ik wijzer zouden moeten worden. De koersperikelen kunnen ook nog doodgewone, pure prijsactie om louter de prijsactie zijn.

Verder worden de cijfers en aandelenuitgifte van Accsys redelijk ontvangen en zijn er welgeteld drie adviezen.

ABN Amro: naar €17 van €19 (hold) - Berenberg

Altice: naar €4 van €3 (hold) - HSBC

Core Labs: naar $45 van $57,50 (hold) - ING

Niet dat het er iets mee heeft te maken, maar WSJ heeft een mooi stukje over de groene investeringen van een van de stijgers van de dag: Shell. Dat is/wordt groener dan u denkt? Zoals het gros van onze bedrijven verduurzaamt ze, maar dan niet met leuzen en symboolpolitiek, maar met sommen en vraag en aanbod.

Heard on the Street: Shell is test-driving a number of eco-friendly business models before deciding which one to buy into https://t.co/c12Y8onlkD — WSJ Markets (@WSJmarkets) November 28, 2019

En zo kom ik bij het einde van dit stukje, want veel valt er niet te duiden of te verklaren over onze individuele aandelen. Ja, Wolters is voor haar doen een opvallende daler, Corbion gaat lekker, AMG verliest wel erg veel voor een non-beursdag en Alfen ligt goed. Vraagt u mij alleen niet waarom...