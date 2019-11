Twee opzienbarende berichten deze week laten zien dat er geen garanties zijn in de wereld van Exchange Traded Funds (ETF’s).

Marges in de ETF-handel staan de afgelopen jaren onder druk na de introductie van MiFID II in januari 2018 en een aanhoudende periode van lage volatiliteit. Zowel een aanbieder als een marketmaker trekt nu de stekker uit de Europese tracker-activiteiten.

IMC

Nederlandse marketmaker IMC heeft besloten om zijn aandelen en ETF-handelsactiviteiten in Europa te sluiten, aldus Financial News. Volgens de firma was de beslissing in lijn met IMC's strategie om zich te concentreren op de kernactiviteiten en groeimogelijkheden.

IMC blijft wel opties verhandelen in Europa en ETF's in de Azië-Pacificregio en de Verenigde Saten, waar het marketmaker is op de New York Stock Exchange.

IMC is in 1989 in Amsterdam opgericht en maakt markten op meer dan 100 gereguleerde handelsplatforms in Europa, de VS en Azië-Pacific.

BMO GAM

De Canadese Bank of Montreal stopt vanaf begin volgend jaar met ETF-activiteiten in Europa via de Global Asset Management-afdeling. Het 13-tal UCITS-ETF’s zal per 21 januari 2020 worden gesloten. Het ETF-assortiment bestaat uit een aantal op bedrijfsobligaties en inkomsten gerichte producten.

De vermogensbeheerder trekt zich naar eigen zeggen terug uit Europa door het lage niveau van beheerd vermogen en de tegenvallende verwachtingen ten aanzien van de vermogensgroei.

BMO GAM trad toe tot de Europese ETF-markt in 2015 en heeft momenteel volgens gegevens van Morningstar zo’n € 600 miljoen vermogen onder beheer.

ETF-perspectief

Participanten in de ETF-industrie moeten beslissen in welke regio ze hun activiteiten concentreren en dat geldt zeker voor de relatief kleinere spelers. In Europa zijn de kosten hoger, enerzijds door het gefragmenteerde karakter van de markt en anderzijds door bijvoorbeeld strengere regulering.

Ondanks dat nieuwe spelers in de Europese markt blijven toetreden, zoals Goldman Sachs AM, geeft bovenstaande stof tot nadenken.