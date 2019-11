Black Friday kan voor lokale e-commerce bedrijven een kans zijn om hun verkoop te boosten tot wel 45% ten opzichte van een normale e-commerce week, stelt Ingenco, een mondiale marktleider in draadloos betalen.

Black Friday krijgt steeds meer bekendheid in Europa. De cijfers liegen er niet om. Vorig jaar noteerde Ingenico – marktleider in draadloos betalen – 90% meer transacties op die bewuste vrijdag. Er werd zelfs 175% meer uitgegeven.

Black Friday wint ook in Nederland elk jaar aan populariteit. Zo nam vorig jaar de online verkoop met 27% toe en geeft 70% van de Nederlandse consumenten aan te willen profiteren van Black Friday-kortingen. Black Friday is in de regio vooral succesvol als het gaat om de verkoop van elektronica, gevolgd door kleding en accessoires.



Klinkt toch als muziek in de oren .