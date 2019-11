Of we vandaag AEX 600 weer op het bord zien is even de vraag, Zo dichtbij, maar ten eerste is de VS vandaag dicht in verband met Thanksgiving en morgen maar half open op Black Friday.

Of wordt het dit jaar White Friday? En wij sakkeren op die regen. U weet hoe het werkt anno 2019: Black Friday is niet meer die shopping frenzy in de winkels die het ooit was, maar is nu vooral online en dat loopt van woensdagavond tot zondag. Het wachten is op berichten of Amerikanen nog kunnen shoppen.

Even tussendoor, onderschat het belang hiervan niet, De consument in de VS is goed voor zo'n 70% van de economie, die weer een kwart van de wereldeconomie uitmaakt.

Two winter storms pummeled parts of the U.S., disrupting Thanksgiving travel plans for millions of Americans https://t.co/OLQJiZk0xI pic.twitter.com/kTQ9aPqDGv — Reuters (@Reuters) November 28, 2019

In ieder geval moet de rest van de wereld het deze dagen zonder richting van het Big Board in New York doen en meestal blijven de beurzen elders dan dicht bij huis. Er is nu echter ook nog een tweede maar, want de Amerikaanse politiek doet wel van zich spreken en dat raakt nu het beurssentiment. U begrijpt hoe:

EXPLAINER: U.S. President Donald Trump signs Hong Kong bills; Beijing vows retaliation: Now what? https://t.co/nlx4sZzWzh pic.twitter.com/vUn3QI1DYG — Reuters (@Reuters) November 28, 2019

Het gehakketak tussen VS en China went ook wel weer een beetje, want zo heel erg is de koersschade niet. Zelfs de Chinese beurzen doen het met een nul voor de komma en de dollar verblikte of verbloosde amper vannacht. De rentes bewegen ook (nog) niet en u ziet het verder, er is weinig beweging te zien.

En gelukkig, hoe dicht de VS ook is, zo lang de S&P 500-future loopt is er leven. Oh ja, de index ging gisteren op een all time high november uit. Eindejaarsrally dus. Tot dusverre. Vorig jaar zagen we met die dikke dip in december dat op de beurs de garantie altijd tot de voordeur is.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

Hier de cijfers van Vivoryon. Alles gaat z'n gangetje daar...?

Accsys komt nu net door. Hier het persbericht.

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €17 van €19 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts met wel heel veel Galapagos:

De agenda met Duitse inflatie over deze maand:

08:00 Vivoryon Therapeutics Q3-cijfers

10:00 EU groei geldhoeveelheid okt 5,5%

11:00 EU economisch sentiment nov 101,0

14:00 Duitsland inflatie CPI nov -0,5% MoM

15:00 Intertrust Bava

15:30 Wall Street gesloten i.v.m. Thanksgiving

En dan nog even dit

De trend is al lang dalende:

U verwacht het niet:

China warns U.S. of retaliation for law backing Hong Kong protesters https://t.co/462mbkjCiK pic.twitter.com/3FLxSo1DgD — Reuters (@Reuters) November 28, 2019

Nog meer nieuws uit de stadstaat:

As the Beijing-backed government of Hong Kong cracks down on demonstrators in the streets, there is another tightening of the leash happening - mostly behind the scenes: China’s efforts to diminish the power of Hong Kong’s tycoons https://t.co/BNsdehbu4o via @specialreports pic.twitter.com/0q6EvlVnbf — Reuters (@Reuters) November 28, 2019

Iets met kaas en wijn?

The U.S. will announce on Dec. 2 what retaliatory action, if any, it will take in response to a digital tax France instituted this year that will hit large American tech companies https://t.co/DR8J1HBVfy — Bloomberg Markets (@markets) November 28, 2019

Is er ook een rol voor het buitenland weggelegd?

China wants to speed up business reforms, investment to boost slowing economy: premier https://t.co/PtMCO93o1F pic.twitter.com/pkQzTeF0Nh — Reuters (@Reuters) November 28, 2019

Nog even over deze Chinese firma:

Growth at Xiaomi suffered as China’s smartphone market grappled with a lull in sales and shoppers rallied behind Huawei amid its battle with U.S. sanctions https://t.co/BrNZfjsjlo pic.twitter.com/2yzjmYgepg — Reuters (@Reuters) November 28, 2019

En deze:

ByteDance is seeking to assure U.S. authorities that personal data held by its TikTok app will not be compromised by Chinese authorities amid U.S. probe https://t.co/dUjgNdjaaj pic.twitter.com/QcqOw1y9wu — Reuters (@Reuters) November 28, 2019

Gaat niet zo heel erg soepel?

Aramco is still seeking to drum up support among institutional investors, making pitches in Dubai and Abu Dhabi this weeko https://t.co/eaAnSi0sXe — Bloomberg (@business) November 28, 2019

Wacht even:

There are huge bets that gold could almost triple in more than a year https://t.co/t4hsU0hjd5 — Bloomberg (@business) November 28, 2019

Voetbal is business. Big business. Eens zien wat Ajax doet vandaag. iets in mij zegt dat die rode kaarten bij Chelsea nog wel eens heel duur kunnen uitpakken. Letterlijk dan.

Manchester City’s owner has agreed to sell a $500 million stake to U.S. private equity firm Silver Lake, making it the world’s most valuable soccer group with a $4.8 billion price tag https://t.co/CddEtIVOw0 pic.twitter.com/QSwcA0B9oE — Reuters (@Reuters) November 28, 2019

