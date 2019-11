De aandelenbeurzen blijven wereldwijd goed presteren. De opwaartse uitbraken van de afgelopen weken worden vastgehouden en nieuwe hogere koersbodems krijgen vorm.

Het lijkt erop dat de eindejaarsrally steeds meer vorm krijgt en we de komende weken dus nog wat meer stijging mogen verwachten. De hogere bodem van de Nederlandse beurs is nog niet bevestigd, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de uptrend wordt hervat.

Als we wat afstand nemen van de korte termijn valt op dat de sterke stijgende trends recent een nieuwe impuls hebben gekregen. Ik loop hieronder de langetermijnplaatjes van de Amerikaanse beurzen langs. Eerst kort de AEX index.

AEX index veert op

De Nederlandse beurs is recent opwaarts uitgebroken boven weerstand 586,32 en heeft ook de oplopende toppenlijn over de toppen van de afgelopen jaren gebroken. De afgelopen week was er sprake van een terugtest van de voormalige weerstand.

Rond 586 punten ligt het eerste steunniveau waarboven de index ook is opgevangen. Rond dit niveau ligt momenteel ook de stijgende trendlijn. Om de opwaartse uitbraak vast te houden, mag de index hier niet te ver onder terugzakken.

MSCI World index blijft sterk

De MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, heeft de oude stijgende trend hervat nu een voorgaande koerspiek opwaarts is doorbroken.

Met de doorbraak boven de toppen van de afgelopen jaren is een flinke technische verbetering opgetreden. Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting 2.600,00 (berekend koersdoel).

Op onderstaande grafiek is de stijgende trend van de afgelopen 10 jaar goed te zien. Hier valt ook op dat na iedere consolidatie weer een flinke stijging volgt.

Nasdaq Composite index kijkt omhoog

De Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite index, heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten. Nadat de laatste top is gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor verdere koersstijging richting 8.800,00 (berekend koersdoel).

Vanaf 2009 is een zeer sterke uptrend zichtbaar. Iedere correctie wordt gevolgd door weer een forse stijging. Nu de consolidatiefase van de afgelopen 2 jaar is afgebroken, kunnen we ons dus weer opmaken voor een periode van stijgende koersen.

SOX index oogt overtuigend

De leidende SOX index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, heeft weer laten zien voor te lopen op de brede markt.

De SOX index heeft als eerste index een nieuwe hogere koerstop weten te vormen en de stijgende trend van de lange termijn weten te hervatten. Het volgende, berekende, koersdoel ligt rond 2.000 punten.