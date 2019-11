Slot: Pharming doet het

Het is weer zo'n typische bullmarket dag waarop de AEX (+0,2%) in de loop van de middag rustig omhoog kabbelt. Dit ondanks een tegenvallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Deze kwam uit op 125,5 daar waar de markt uitging van 127,0. Toch valt er iets voor te zeggen dat niemand hier van in paniek raakt. Het is en blijft natuurlijk een niveau dat ruim boven de 100 uitkomt. Dit betekent dat de gemiddelde Amerikaan nog altijd optimistisch gestemd is.

Ook het cijfer over de verkoop van nieuwe woningen, kon de markten niet beroeren. Ook dat komt niet als een volledige verrassing, aangezien het ook met de Amerikaanse woningmarkt crescendo gaat. Dit is ook precies de reden waarom het spektakel in een bull market zovaak uitblijft.

Pharming +5,4%

Bij Pharming bleef het spektakel gelukkig niet uit. Het biotechbedrijf weet op een bijzonder hoog volume van ruim 27 miljoen stukken boven de weerstand van €1,32 te sluiten, waardoor de weg omhoog open ligt. Tenminste, als we het technisch bekijken.

Pharming flirt met de weerstand 1,32. Het neutrale technische plaatje krijgt een nieuwe positieve impuls indien deze horde wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden richting 1,60. pic.twitter.com/MZaLI8TwhL — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) November 26, 2019

Fundamenteel staat de IEX-Beleggersdesk nog niet te springen om opnieuw tot kopen over te gaan. Hoewel Pharming er financieel goed voor staat en er veelbelovende medicijnen in de pijplijn zitten, is de onderwaardering er wel zo'n beetje uit.

De winst per aandeel komt naar verwachting uit op €0,05 a €0,06, waardoor er een K/W uitrolt van ongeveer 24.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn flink omlaag. Een redelijk opvallende beweging, omdat de Europese indices keurig in het groen staan. Bij deze een vereenvoudigd overzicht

Nederland: - 3 basispunten naar -0,23%

Duitsland: - 3 basispunten naar -0,38%

Verenigd Koninkrijk: - 6 basispunten naar 0,64%

Verenigde Staten: - 3 basispunten naar 1,74%

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omhoog en daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (+0,0%) en CAC (+0,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,3% en noteert 11,1 punten.

De Amerikaanse indices blijven met een plus van 0,1% dicht bij huis.

De euro blijft stabiel en noteert 1,101 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,3%) houdt de ochtendwinst vast.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,5%) maken eindelijk iets van het verlies van de afgelopen maanden goed. Veel is het overigens niet.

Bitcoin (-1,3%) koerst nog net boven de $7.000.



Het Damrak

Het is Unilever (+1,4%) die vandaag de AEX omhoog trekt.

(+1,4%) die vandaag de AEX omhoog trekt. Royal Dutch Shell (-1,2%) valt niet voor de eerste keer tegen. Het olie- en gasconcern blijft dit jaar met een plus van 2,7% ver achter ten opzichte van de AEX.

(-1,2%) valt niet voor de eerste keer tegen. Het olie- en gasconcern blijft dit jaar met een plus van 2,7% ver achter ten opzichte van de AEX. Grootaandeelhouder Pentavest verkoopt zeer gemakkelijk 310.000 aandelen Adyen (+2,0%). De kopers kregen slechts een korting van 2% ten opzichte van de slotkoers van gisteren. Dit is wellicht de reden waarom het betaalplatform er vandaag goed bij ligt.

(+2,0%). De kopers kregen slechts een korting van 2% ten opzichte van de slotkoers van gisteren. Dit is wellicht de reden waarom het betaalplatform er vandaag goed bij ligt. Ook KPN (+1,5%) gaat goed, maar hier kunnen we geen duidelijk aanwijsbare reden vinden.

(+1,5%) gaat goed, maar hier kunnen we geen duidelijk aanwijsbare reden vinden. TomTom (+3,6%) maakt het verlies van gisteren alweer grotendeels goed. Was alle paniek toch voor niets.

(+3,6%) maakt het verlies van gisteren alweer grotendeels goed. Was alle paniek toch voor niets. Air France-KLM (+2,7%) heeft ook de smaak te pakken. Nico schroomt niet om af en toe flink te speculeren. Wopke weer bezig?? #KLM #AirFranceKLM +3% pic.twitter.com/eqJW57Ibgt — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 26, 2019

(+2,7%) heeft ook de smaak te pakken. Nico schroomt niet om af en toe flink te speculeren. Accell (+2,8%) blijft maar oplopen en koerst op het hoogste niveau sinds november 2017. Nog beter is dat deze stijging gepaard gaat met een behoorlijk hoog volume.

(+2,8%) blijft maar oplopen en koerst op het hoogste niveau sinds november 2017. Nog beter is dat deze stijging gepaard gaat met een behoorlijk hoog volume. Over Kiadis (-12,0%) kunnen we maar beter geen woorden vuil maken. De koers vliegt de laatste weken alle kanten op.

(-12,0%) kunnen we maar beter geen woorden vuil maken. De koers vliegt de laatste weken alle kanten op. Beter Bed (+9,7%) hield vandaag een Bava over de verkoop van het Duitse Matratzen Concord aan Private equitypartij Magical Honour. Aan de koers kunt u aflezen dat beleggers hiermee hebben ingestemd.

Adviezen

ForFarmers: naar €6,80 van €6,75 en houden - KBC

Prosus: naar €87 van €90 en kopen - Barclays

Nu nog even dit

