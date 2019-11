Liveblog: De 14 meest geshorte aandelen van Europa

Update 11:10 uur: De meest geshorte aandelen van Europa

Dit zijn de meest geshorte aandelen van Europa:

1. Wirecard

2. Equinor

3. Sika AG

4. Eurofins Scientific

5. Daimler

6. Flutter Entertainment (niet onlogisch met zo'n naam)

7. Umicore

8. Swisscom AG

9. Iliad SA

10. NMC Health

11. Anglo American

12. Thyssenkrupp

13. BNP Paribas

14. Sanofi

Hier zijn de 14 Europese #aandelen met de grootste short posities. https://t.co/4jPuUIl3dG

Update 11:00 uur: BNR

Voer voor ondernemers die belangen hebben in Canada.

Vandaag in #askmeanything: CETA. Er dreigt een ondergang van het Europees-Canadese handelsverdrag in het Nederlandse parlement. Hoe ernstig is dit? Wat betekent dit voor ondernemers? — BNR Nieuwsradio (@BNR) November 26, 2019

Update 10:55 uur: Turkije

Ik denk dat de Turken wel beter weten. Eind april ging de Turkse lira nog keihard onderuit. In dergelijke scenario's is het niet zo gek om wat dollars in huis te hebben.

TURKEY'S ERDOGAN CALLS ON TURKS TO CONVERT THEIR FOREX TO TURKISH LIRA, SAYS "LEAVE THE DOLLAR" — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) November 26, 2019

Update 09:30 uur: Adyen hoger

Het nieuws dat een grootaandeelhouder van online betaaldienst Adyen soepeltjes een groot aantal aandelen plaatst zet Adyen wat hoger vandaag. Pentavest verkoopt 310.000 aandelen op €658 per stuk. Dat is maar net iets onder de gemiddelde koers van gisteren.

Bij de beursgang van Adyen werd het aandeel gewaardeerd op €240. De eerste koerstik was €400 en daarna was de trein vertrokken.

Pentavest is een Luxemburgse investeringsmaatschappij die bij de beursgang 14.82% van Adyen bezat. In maart dit jaar verkocht het ongeveer de helft hiervan en nu dus opnieuw, een relatief klein plukje, van 310.000 stuks.

Ze hebben nog 2 miljoen stukken over, ter waarde van ongeveer €1.3 miljard. Pentavest is van Index Ventures, dat onder andere ook in Elastic, Deliveroo en RobinHood zit.