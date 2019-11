Liveblog: Adyen

Update 09:30 uur: Adyen hoger Het nieuws dat een grootaandeelhouder van online betaaldienst Adyen soepeltjes een groot aantal aandelen plaatst zet Adyen wat hoger vandaag. Pentavest verkoopt 310.000 aandelen op €658 per stuk. Dat is maar net iets onder de gemiddelde koers van gisteren. Bij de beursgang van Adyen werd het aandeel gewaardeerd op €240. De eerste koerstik was €400 en daarna was de trein vertrokken. Pentavest is een Luxemburgse investeringsmaatschappij die bij de beursgang 14.82% van Adyen bezat. In maart dit jaar verkocht het ongeveer de helft hiervan en nu dus opnieuw, een relatief klein plukje, van 310.000 stuks. Ze hebben nog 2 miljoen stukken over, ter waarde van ongeveer €1.3 miljard. Pentavest is van Index Ventures, dat onder andere ook in Elastic, Deliveroo en RobinHood zit.

