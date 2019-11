Slot: Nieuw aanloopje naar de 600

Ondanks de volatiliteit uit de markten begint te lopen, perst de AEX (+0,7%) er een keurige plus uit. Goed nieuws omtrent het handelsconflict helpt de beurzen omhoog.

Met name het bericht dat de Chinese autoriteiten beloven strenger te straffen, als bedrijven zich niet houden aan de intellectueel eigendomsrechten, doet de markt goed. Toch vrees ik dat het slechts bij woorden blijft, aangezien het in het DNA van een Chinees zit om dingen na te maken.

ABN Amro -2,6%

Voor de aandeelhouders van ABN Amro viel er vrij weinig te genieten. De koers van de Nederlandse grootbank staat dit keer onder druk door een negatief rapport van KBC. Volgens de Belgen hangt 'het zwaard van Damocles' nog boven het hoofd van ABN Amro.

KBC heeft het over de boete van de Nederlandse overheid vanwege het witwasdossier. Analisten van de Belgische grootbank denken dat de boete van de Nederlandse overheid gaat uitkomen tussen de €200 en €250 miljoen. Dat is ongeveer 12% van de geschatte winst over 2020. Eerlijk gezegd valt de schade nog wel mee. De IEX Beleggersdesk vindt mede daarom dat de markt te negatief is over ABN Amro.

Rentes

Obligatiehandelaren lijken een dagje vrij te hebben genomen. Er gebeurde namelijk bar weinig in de rentemarkt. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier liep één basispuntje op naar -0,21%.

Brede markt

De AEX gaat 0,7% omhoog en daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (+0,6%) en CAC (+0,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,0% en noteert 11,6 punten.

De Amerikaanse indices hebben er allemaal zin in. De Dow Jones (+0,4%) en S&P500 (+0,6%) doen het in vergelijking met de Nasdaq (+1,2%) nog rustig aan.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,101 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,3%) raakt het zicht op de $1.500 kwijt.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,8%) hebben het ook niet.

Bitcoin (-0,8%) heeft het ochtendverlies aardig goed weten te maken.



Het Damrak

ArcelorMittal (+2,9%) gaat de gehele dag aan kop binnen de AEX. In het liveblog leg ik kort uit waarom het aandeel nog zo laag gewaardeerd is.

(+2,9%) gaat de gehele dag aan kop binnen de AEX. In het liveblog leg ik kort uit waarom het aandeel nog zo laag gewaardeerd is. Galapagos (+2,0%) tikte intraday eventjes een nieuwe all time high aan.

(+2,0%) tikte intraday eventjes een nieuwe all time high aan. IMCD (+3,6%) heeft de smaak helemaal te pakken. We kunnen echter geen duidelijke trigger vinden. Daar komt bij dat een getaxeerde K/W van 26 behoorlijk aan de prijs is. Helemaal voor een cyclische onderneming.

(+3,6%) heeft de smaak helemaal te pakken. We kunnen echter geen duidelijke trigger vinden. Daar komt bij dat een getaxeerde K/W van 26 behoorlijk aan de prijs is. Helemaal voor een cyclische onderneming. AMG (-1,4%) zou de komende maand door window dressing weleens onder druk kunnen liggen. De metaalspecialist staat met een min van 20% in de top drie van grootste bleeders binnen de AMX.

(-1,4%) zou de komende maand door window dressing weleens onder druk kunnen liggen. De metaalspecialist staat met een min van 20% in de top drie van grootste bleeders binnen de AMX. We hebben werkelijk waar geen idee waarom TomTom (-5,4%) zo wordt gedumpt.

(-5,4%) zo wordt gedumpt. OCI (+2,6%) kwam met ronduit beroerde cijfers langs. Een kleine opsteker was de optimistische outlook. Op dat laatste ligt nu even de focus. Sowieso waren de verwachtingen al laag gespannen, aangezien er geruchten in de markt waren dat het management heeft rondgebeld met analisten om de verwachtingen te downplayen.

(+2,6%) kwam met ronduit beroerde cijfers langs. Een kleine opsteker was de optimistische outlook. Op dat laatste ligt nu even de focus. Sowieso waren de verwachtingen al laag gespannen, aangezien er geruchten in de markt waren dat het management heeft rondgebeld met analisten om de verwachtingen te downplayen. Flow Traders (-2,2%) is tijdelijk uit de gratie. Het sentiment op de financiële markten is goed en dan verliest het handelshuis aan populariteit.

(-2,2%) is tijdelijk uit de gratie. Het sentiment op de financiële markten is goed en dan verliest het handelshuis aan populariteit. Alfen (+5,3%) maakt het verlies van de afgelopen twee weken voor de helft goed.

(+5,3%) maakt het verlies van de afgelopen twee weken voor de helft goed. De stiekeme stijger van de dag is Accell . Op drie keer het gemiddelde dagvolume stijgt de fietsenfabrikant 3,8%. Gaat Pon dan toch toeslaan? Deze partij heeft al een belang van 19,9% in Accell.

. Op drie keer het gemiddelde dagvolume stijgt de fietsenfabrikant 3,8%. Gaat Pon dan toch toeslaan? Deze partij heeft al een belang van 19,9% in Accell. Pharming (+4,4%) gaat ook goed. Er wordt volop gediscussieerd op het forum, maar niemand lijkt te weten waar deze stijging vandaan komt.

