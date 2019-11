Derde weekwinnaar scoort met snel draaien Categorie: Overig

De derde spelweek van de Slimste Belegger-competitie ligt achter ons en de winnaar is bekend: de heer Meijers, die onder spelnaam bas162 een rendement van ruim 44% bij elkaar speelde. We belden even met de gelukkige winnaar van de Sonos Beam Soundbar. Van harte gefeliciteerd! Hoe is u dit gelukt? “Mijn strategie is om korte ritjes te maken, zowel long als short. Meestal een procentje erbij of eraf, en dan weer de positie omdraaien. Snel schakelen dus.” Maar het is nog knap lastig om goed te timen! “Ja, maar met dit spel moet je anderen te slim af zijn. Als je alleen maar steeds één kant op gaat, zul je niet snel winnen.” Wat waren uw meest lucratieve posities? “Ik zat eerst short in olie, dat 10% onderuit ging. Toen dacht ik, er zal wel weer een rebound komen. Dus toen heb ik snel mijn positie omgedraaid, waarna er weer 3% bij kwam. Olie is sowieso een van de meest volatiele dingen, daar kun je veel rendement op maken. Wat is uw plan voor de laatste week? “Ik blijf op deze manier doorgaan. Mijn eerste 2 weken waren niet al te best, maar deze derde week wel. Daarom is zo’n weekklassement leuk. Ik ga vrolijk verder en zie wel waar het schip strandt.” Over de Slimste Belegger In samenwerking met IEX en Belegger.nl organiseert BNP Paribas Markets de Slimste Belegger, het leukste beleggingsspel van Nederland. In dit gratis beleggingsspel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in Turbo's. En u heeft natuurlijk de mogelijkheid een ervaren beleggingscoach te selecteren, zoals Royce Tostrams of Nico Inberg. Doet u nog niet mee aan de Slimste Belegger? Meld u dan niet alleen aan voor de Masterclass, maar ook meteen voor het spel. Zo profiteert u niet alleen van de exclusieve tips en begeleiding van uw eigen coach, maar maakt u ook kans op mooie prijzen.

