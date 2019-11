Liveblog: TomTom -5,1% en ArcelorMittal

Update 16:15 uur: TomTom -5,1%

Het aandeel TomTom zakt in de loop van de dag steeds verder weg. Tot dusver hebben we helaas nog niets kunnen vinden.



Update 16:10 uur: Facebook breekt door $200

Het aandeel Facebook breekt zojuist door de $200. Het sociale mediaplatform publiceerde vorige maand behoorlijke groeicijfers, zo steeg de omzet met 29%. Ondanks het bedrijf continu negatief in het nieuws kwam, liep het aantal gebruikers gewoon op.

De jongere generatie zit weliswaar niet op Facebook, maar wel op Instagram. Laat dat nou net onderdeel zijn van de techgigant. Blijkbaar kunnen we dus niet om Facebook heen. Op dit moment koerst het aandeel tegen 21,7 keer de getaxeerde winst voor 2020.

Update 14:35 uur: OCI stoomt op

Vanochtend stond er nog even een lelijke min van 3% op het bord bij OCI, maar inmiddels staat de kunstmestproducent ruim 3,5% in de plus. De cijfers an sich zijn ronduit beroerd, maar de outlook geeft hoop.

Blijkbaar weegt dat laatste het zwaartst. Anderzijds waren de verwachtingen niet al te hoog gespannen. Er gingen namelijk geruchten dat het management van OCI de analisten heeft gebeld om de verwachtingen te temperen.



Update 13:00 uur: Lage verwachtingen ArcelorMittal

Ondanks ArcelorMittal vandaag 2,5% wint, behoort de staalgigant tot de grootste verliezers van het jaar. Grootste oorzaak is de tegenvallende vraag naar staal en het grote aanbod vanuit China.

Niet voor niets zag het bedrijf zich genoodzaakt om de productie in Europa terug te schalen. Daar komt bij dat ArcelorMittal ruim $10,7 miljard aan schulden op de balans heeft staan. Dit resulteert in een hoge net debt/ebitda van 2,0 voor dit jaar.

Voor bedrijven met stabiele kasstromen geen probleem, maar voor cyclische bedrijven ligt dat heel anders. Verder denken analisten dat ArcelorMittal de komende jaren niet gaat groeien. Dan snapt u nu waarom beleggers slechts 6,5 keer de winst over 2021 willen betalen.

In het verleden heeft de staalgigant zo vaak teleurgesteld, waardoor het zomaar zou kunnen dat ook de consensus over 2021 te ambitieus blijkt te zijn.

ArcelorMittal 2019 2020 2021 Enterprise value/ebitda 5,5 4,8 4,2 Koerswinstverhouding N.V.T. 10,0 6,5 Omzetgroei -5,4% -3,0% +0,5% Net debt/ebitda 2,0 1,7 1,5

Bron Reuters

Update 12:30 uur: Toch die handelsoorlog

Ook de Wall Street Journal zegt dat het optimisme op de markten wordt veroorzaakt door het bericht dat de Chinezen beloven de intellectuele eigendomsrechten strenger te controleren.

Stocks rose after China moved to strengthen intellectual property protection, a step that investors hope will address a key concern for U.S. trade negotiators https://t.co/O6Naygs82e — The Wall Street Journal (@WSJ) November 25, 2019

Update 12:20 uur: Efficiënter kan het niet

Dit is nou een voorbeeld van efficiënt werken.

Albert Heijn van 14 vierkante meter, zonder personeel en zonder kassa. 'Dit is de toekomst'https://t.co/0Hj5oycYiG pic.twitter.com/m0nmRj8pNH — RTL Z Beurs (@RTLZBeurs) November 25, 2019

Update 12:15 uur: Voorspelling Deutsche Bank

De analisten van Deutsche Bank denken dat de DAX in 2020 stijgt naar de 14.000 punten. Vanaf het huidige niveau impliceert dit een plus van 6%. Daarmee is Deutsche Bank nogal conservatief, want het langjarig gemiddelde bedraagt 7,4% (gemeten over de afgelopen dertig jaar).

Update 11:35 uur: Vraag van de dag

Marketwatch vraagt aan u hoelang het gaat duren voordat de Dow Jones breekt door de 30.000 puntengrens.

It took 372 trading sessions for the $DJIA to go from 26K to 27K... then 90 sessions to get to 28K. How long before we see Dow 30,000? — MarketWatch (@MarketWatch) November 22, 2019

Update 11:25 uur: Verder omhoog

De analisten van Lynx denken dat de AEX dit jaar boven de 600 punten uit kan komen.

Nederlandse beurs klaar voor verdere stijging | Technische analyse #AEX door @JustinBlekemole https://t.co/WfhYbuVCW0

Update 11:20 uur: Slecht nieuws Uber

De licentie van Uber om in de stad Londen te mogen rijden wordt vooralsnog niet verlengd. Volgens de toezichthouder is de taxi-app er nog niet klaar voor. Voorbeurs staat het aandeel 7% lager.