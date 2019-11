TA: Succesvolle test uptrend AEX

Nu opmars van de AEX is gestrand, is op korte termijn ook de uptrend gebroken.

Overigens is het dominantere stijgende trendkanaal vanaf augustus nog helemaal intact. Deze opwaartse trend is eind vorige week zelfs succesvol aan de onderkant getest.

Terugval moneyflow

Wat verder opvalt is dat de instroom van vers kapitaal richting Nederlandse aandelen is stilgevallen. De ultrakorte correctie van de AEX treedt dus op in combinatie met een terugval in de moneyflow.

Vooralsnog duidt dit erop dat het stapje terug van de beurs noodzakelijk is om nieuwe kracht op te doen.

Ik wil nogmaals onderstrepen dat de zwakte alleen op zeer korte termijn heeft plaatsgevonden. Zowel op de AEX als op de moneyflow-indicator zijn de dominante wat oudere uptrends nog ongebroken.

Succesvolle test onderkant trendkanaal AEX-index

De Nederlandse beurs dipt, maar nog wel binnen de grenzen van de stijgende uptrend uit augustus.

Het lijkt er zelfs op dat de AEX de onderkant van het stijgende trendkanaal (de vette blauwe lijn) eind vorige week met succes heeft getest.

Bovendien, zolang de koers zich boven de voorgaande top rond 586,32 weet te handhaven, blijft het technische beeld positief.

Op 586,32 punten (de top van 25 juli) ligt nu de cruciale steun. Dit is tevens het kantelpunt, want bij een overtuigende daling hieronder zou het technische plaatje van de Nederlandse beurs verzwakken.

Weerstand ligt rond 609,22 punten (gevormd op 22 mei 2001).

Geldstroom iets ingezakt

De moneyflow, die de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weergeeft (zie mijn uitleg onder de grafiek), heeft nog een jaartop voor zich.

Technisch zijn de voorgaande toppen van de moneyflow-indicator van medio oktober nog niet gepasseerd. Dit betekent dat de instroom van kapitaal tijdens de opmars van de AEX (en de doorbraken boven de zomertoppen) is achtergebleven.

Bovendien is er de afgelopen twee weken een lichte uitstroom van kapitaal geweest.

Wat is de interpretatie van de moneyflow?

De moneyflow wordt van de beursomzetten en het koersverloop afgeleid. De moneyflow wordt als volgt beoordeeld:

Als de moneyflow omhoog krult, geeft dat de gematigde instroom van vers kapitaal weer.

Een stijgende moneyflow is zeer positief, zeker als de indicator voorgaande toppen breekt. Dit geeft aan dat er nieuw geld in de markt komt. Een sterke moneyflow signaleert dus de instroom van vers kapitaal.

Indien de moneyflow neerwaarts krult, geeft dit aan dat er langzaam geld uit de markt weglekt.

Een omlaag bewegende moneyflow is negatief. Dit geeft aan dat er kapitaal aan de markt wordt onttrokken.

Een vlakke moneyflow suggereert dat de inkomende en uitgaande geldstromen in evenwicht zijn.

De analisten van Tostrams gebruiken de moneyflow niet als koop- of verkoopindicator, maar enkel als bevestiging van het koersverloop van een aandeel of index.

Het is belangrijk dat een sterke trend van de AEX wordt gevalideerd door een sterke trend op de moneyflow-indicator, dus door een krachtige stijging van de moneyflow. Helaas was daar bij de AEX index in de afgelopen weken geen sprake van.

Maar ook bij individuele aandelen zien we dat de sterke trend soms niet door het omzetprofiel wordt bevestigd.

Een goed voorbeeld is ASML, waarvan de koers nog steeds nieuwe all time highs neerzet, zonder nieuwe highs op de moneyflow. De instroom van vers kapitaal blijft bij ASML dus achter.

Berekening moneyflow

De moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow duidt erop dat de geldstromen in evenwicht zijn.