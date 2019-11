Het is de week waarin we voor de tweede keer de 600-puntengrens wisten te doorbreken. Helaas kwamen er een paar negatieve berichten langs omtrent de handelsoorlog, waardoor we dit niveau niet wisten vast te houden.

Overigens valt deze daling van 1,0% niet volledig te wijten aan de handelsoorlog. De markt wilde deze week gewoon omlaag. Zo gek is dat niet in een jaar waarin de AEX ruim 26% is opgelopen. Er was deze week ook weinig richtinggevend nieuws.

Ok, vandaag kwamen er de nodige inkoopmanagersindices langs. Met name de Duitse PMI voor de industrie viel mee. Nog altijd is een stand van 43,8 ronduit beroerd, want alles onder de vijftig betekent dat de inkoopmanagers weinig vertrouwen hebben in de Duitse industrie.

Als het vertrouwen zakt, mag u de klok erop gelijk zetten dat de investeringen van industriële bedrijven terugvallen. Het vertrouwen in de Duitse dienstensector is er nog wel, maar deze is licht dalende (51,3 in november vs 51,6 in oktober). Kortom, er is voor onze oosterburen nog een hele weg te gaan, voordat ze op het groeipad terecht komen.

Kiadis +87,3%

Het aandeel van de week is Kiadis Pharma. Het management van het biotechfonds hield deze week een roadshow in de VS. Zakenbanken zoals Stifel en Jefferies waren hier aanwezig en zijn blijkbaar overtuigd.

Speculanten doken massaal op het aandeel, waardoor de koers zelfs boven het niveau uitkomt van voor de bekendmaking van het stoppen met ATIR101. Dat is heel vreemd, omdat dit middel de enige manier was voor Kiadis om goed geld te verdienen.

Aangezien de kaspositie lager is dan de verplichtingen, is dit niet het meest geschikte moment om uw geld in Kiadis te stoppen. Woensdag zei ik hier bij BNR ook iets over. Liefhebbers kunnen de uitzending terugluisteren door op deze link te klikken.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier zakken door hun hoeven. Een duidelijke aanleiding kunnen we echter niet vinden. De Nederlandse yield gaat vier basispunten omlaag.

De lijstjes

AEX deze week: -1,0%

AEX deze maand: +2,9%

AEX dit jaar: +21,8%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: +26,3%

Bitcoin door het putje

Er is deze week één grote uitschieter. De Bitcoin gaat maar liefst 17,6% onderuit en komt uit op het laagste niveau in een halfjaar. Het negatieve sentiment wordt veroorzaakt door uitspraken van de voorzitter van de Chinese centrale bank. Deze waarschuwt voor de risico die kleven aan de handel en uitgifte van de digitale munt.

Twee weken geleden gaf het Chinese establishment nog aan fors te willen investeren in de blockchain. Verder zien we dat bijna alle Europese indices in het rood zijn gesloten en dat de volatiliteit is opgelopen.

AEX

De grote winnaar binnen de AEX is Takeaway.com (+5,1%). De maaltijdbezorger werd deze week op de kooplijst van Credit Suisse gezet en plukt daarvan de vruchten. Daarentegen zakt Vopak (-5,1%) wat terug. Het olie-opslagbedrijf heeft echter een mooie rit achter de rug.

Dat laatste geld niet voor ABN Amro (-3,3%). De Nederlandse grootbank kwam meerdere keren slecht in het nieuws. Op het kantoor in Frankfurt vielen de autoriteiten binnen en het bedrijf moest een boete van €2 miljoen betalen vanwege de slechte informatievoorziening omtrent het aftreden van oud-topman Gerrit zalm. Die €2 miljoen is natuurlijk een fooi, maar goed voor het imago van de bank is het niet.

AMX

Boskalis (+2,0%) haalde een mooie order voor zware zeetransporten binnen. Het gaat om een bedrag van ongeveer $120 miljoen. Ook Basic-Fit (+1,9%) kende een prima week. Deze week verhoogde KBC het koersdoel van de sportschoolketen naar €38.

Daarentegen is het een rampweek voor OCI (-7,0%). De kunstmestproducent maakte erg laat de datum van de publicatie van de derdekwartaalcijfers bekend. Daarnaast gaan er geruchten dat het management bepaalde analisten heeft gebeld om de verwachtingen te downplayen.

ASCX

Alfen (-9,6%) staat onder druk sinds het bericht dat een grootaandeelhouder aan het afbouwen is. Verder maakte Kendrion (-7,1%) bekend een emissie bij institutionele te hebben doorgevoerd. Nee, binnen de ASCX viel er alleen maar wat te verdienen met Kiadis (+87,3%).

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Deze week maakt Nico zondag de vooruitblik.