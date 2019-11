Opnieuw stijgende koersen op Wall Street gisteravond, waar de records aan elkaar geregen worden. De Dow Jones Index sloot ruim boven de 28.000, op 28.121 punten, terwijl de Nasdaq en S&P500 beide ook ongeveer 0,2% erbij plusten.

De stemming is opperbest, want president Trump gaf nogmaals aan dat een deal 'nabij' is met zijn Chinese tegenhangers.

Het is de laatste tijd opvallend dat er alleen maar positief nieuws inzake een eventuele handelsdeal naar buiten komt. Het zou erop kunnen duiden dat er een soort eerste tussenstap gaat worden gezet. Wie het weet mag het zeggen.

Thanksgiving, Wall Street morgen dicht

De Amerikanen vieren morgen Thanksgiving en daarbij speelt de kalkoen een hoofdrol. Vooral tijdens het diner. Turkey Day heet het ook wel:

De kalkoen op bovenstaand tafereel heeft het overleefd, traditioneel wordt er eentje gespaard door de president. De dag na Thanksgiving is Black Friday, waar het 'shopping season' officieel gestart wordt.

De originele theorie is dat de term in de jaren '50 al werd gebruikt in Philadelphia in verband met de enorme verkeersdrukte na Thanksgiving. Later werd deze term gebruikt om aan te geven dat retailers vanaf die dag 'voor het jaar' winst gingen maken.

Op Thanksgiving is de beurs op Wall Street dicht, en de vrijdag erna is maar een halve handelsdag. Veel Amerikanen gebruiken Thanksgiving om familie te bezoeken en voor de meesten is het dan ook een vierdaags weekend.

Azië licht hoger

De beurzen in Azië doen ook weer een voorzichtig stapje omhoog. Japan sloot voor de vierde dag op rij hoger, +0.3% op 23.433 punten. In China ging het minder crescendo (Shanghai onveranderd): de winst van de industriële sector nam vorige maand met 9,9 procent af, de sterkste daling sinds 2011.

Global stock mkts drift following another record on Wall St as investors monitored developments on US-China trade talks & weak industrial profits from China dampens Risk-On mood a bit. Bonds gain w/US 10y yields at 1.74%. Euro lower, only tad >$1.10. Gold at $1460, Bitcoin $7090. pic.twitter.com/s2d0kueROH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 27, 2019

In Hongkong ging de Hang Seng-index met 0,1% omlaag. Alibaba steeg 4 procent na de succesvolle beursgang en ook in Zuid-Korea (+0,3%) en Sydney (+0,9%) hadden kopers de overhand.

AEX kruipt naar 600

Er is verder weinig bedrijfsnieuws rond deze tijd van het jaar. De AEX lijkt weer een stapje dichter bij de 600 te komen, volgens de futures openen we zo rond 598-599. We wachten de dag lijdzaam af en vanavond is het natuurlijk bal met Lille-Ajax om 21.00 uur.

Wie de eerste helft wel kan missen en toevallig in of rond Amsterdam vertoeft kan zich nog aanmelden voor de tweede beleggersavond van Flatex, die gehouden wordt in centrum Amsterdam:

Nieuws, advies, shorts en agenda

En dan nog even dit

Dit is typisch zo'n artikel dat op de high van de markt wordt gepubliceerd, net als bij lows gewaarschuwd wordt voor verdere dalingen. FOMO staat voor Fear Of Missing Out, angst dus dat u deze rally mist.

Beware stock-market ‘FOMO’ as Wall Street churns out records, says long-term bull https://t.co/Cqd3cCBABC — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 27, 2019

Een prachtige strofe uit het artikel wil ik u niet onthouden, deze analist praat zich gemakkelijk uit zijn eerder afgegeven short advies:

'But now is probably not the right time to get tactically aggressive, said one analyst who called earlier this month for a market pullback but also happens to be bullish on the long-term outlook for equities.'

